Τατάρ: «Κανείς δεν μπορεί να καταστρέψει το κράτος μας» – Έρχιουρμαν: «Οι Τ/κ είναι δικαιούχοι σε ολόκληρη την Κύπρο»

Στις χθεσινές ομιλίες των δύο κύριων αντιπάλων των «εκλογών» της Κυριακής στα κατεχόμενα, του νυν ηγέτη των Τ/κ Ερσίν Τατάρ, ο οποίος έκανε λόγο για «κράτος» που, σύμφωνα με τον ίδιο, κανείς δεν έχει τη δύναμη να καταστρέψει και του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος εστίασε στα δικαιώματα των Τ/κ, αναφέρονται οι εφημερίδες «Κίπρις» και «Γενί Ντουζέν» αντίστοιχα σημερα.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, την Παρασκευή, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί τηλεμαχία μεταξύ των δύο υποψηφίων, η οποία θα μεταδοθεί από τον παράνομο «Μπαϊράκ».

Σε χθεσινή ομιλία του στην κατεχόμενη Κερύνεια, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι «κανείς δεν έχει τη δύναμη να καταστρέψει το κράτος του Τουρκοκύπριου». Σύμφωνα με τη σημερινή «Κίπρις», ο κ. Τατάρ εξαπέλυσε επίθεση στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγορώντας τους για λαϊκισμό και υποτίμηση του λαού. «Αυτοί, από τη μια κάνουν φθηνό λαϊκισμό και δίνουν κενές υποσχέσεις, αλλά από την άλλη, πάντα υποτιμούν τον λαό», είπε.

Απαντώντας σε κριτική για τη σχέση του με την Τουρκία, ανέφερε ότι «είμαι ο Ερσίν Τατάρ. Είμαι παιδί αυτής της γης. Δεν αναγνωρίζω καμία κηδεμονία. Είμαι πιστός μόνο και μόνο σε εσάς, στον τουρκοκυπριακό λαό».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Έρχιουρμαν, για υποκρισία ως προς την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Τουρκία αν «εκλεγεί». Επανέλαβε επίσης την προσήλωσή του στην κληρονομιά των Ατατούρκ, Κιουτσούκ και Ντενκτάς.

Από την πλευρά του, μιλώντας σε υποστηρικτές του στην κατεχόμενη Κλεπίνη, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι δικαιούχοι σε ολόκληρη την Κύπρο, «από τον βορρά μέχρι τον νότο, στη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα της».

Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «βασικό στοιχείο και δικαιούχο αυτού του νησιού», αναφέροντας ονομαστικά την Πάφο, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα.

Αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες, είπε πως «δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή η αγνόηση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων», προσθέτοντας ότι έργα διασύνδεσης που αφήνουν εκτός την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους δεν μπορούν να προχωρήσουν.

Δεσμεύτηκε, επίσης, για τη δημιουργία «μονάδας δημόσιας διπλωματίας» για την ενίσχυση της φωνής της τουρκοκυπριακής πλευράς διεθνώς.

