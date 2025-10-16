Μιχαηλίδου: Η Κύπρος στηρίζει την πορεία της Αρμενίας προς την ΕΕ

Η Κύπρος στηρίζει την πορεία της Αρμενίας για στενότερη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Σε ομιλία της, το βράδυ της Τετάρτης, με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, στην Πρεσβεία της Αρμενίας, η Υπουργός εξέφρασε επίσης την εκτίμηση της Λευκωσίας για την συνεπή υποστήριξη της Αρμενίας προς την Κύπρο, ειδικά όσον αφορά το Κυπριακό και τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σημείωσε ότι η πρόσφατη εγκαθίδρυση Διπλωματικών Αποστολών τόσο στη Λευκωσία όσο και στο Ερεβάν αποτελεί απτή απόδειξη της κοινής δέσμευσης για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Η Κύπρος και η Αρμενία, σημείωσε, μοιράζονται όχι μόνο φιλία, αλλά και κοινή κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μικρά κράτη στην περιοχή μας, και σταθερή δέσμευση στο διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την ειρηνική συνύπαρξη.

Σε αυτό το πνεύμα, πρόσθεσε, η Κύπρος επιβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Αρμενίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Εξήρε "την εποικοδομητική προσέγγιση της αρμενικής ηγεσίας προς την επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας" και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συνεχιζόμενες προσπάθειες θα οδηγήσουν σε μια διαρκή, βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στον Νότιο Καύκασο και πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που προωθούν τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα.

Η Υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή της στην αρμενική κοινότητα της Κύπρου. «Ήσασταν και συνεχίζετε να είστε μια ζωτική γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνών μας. Η συμβολή σας στον κοινωνικό ιστό, την πολιτιστική και οικονομική ζωή της Κύπρου είναι ανεκτίμητη, όπως και ο ρόλος σας στη διατήρηση της αρμενικής κληρονομιάς στο νησί μας», είπε.

ΚΥΠΕ