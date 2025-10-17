Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο ΕΛΚ την κυπριακή πρωτοβουλία για τη Συμφωνία για Γάζα

Την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την υλοποίηση της Συμφωνίας για τη Γάζα παρουσίασε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων περιφερειακών εξελίξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμφωνία που επετεύχθη για τη Γάζα και στην υπογραφή της στη Σύνοδο για την Ειρήνη στο Σαρμ ελ Σέιχ, καθώς και στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, της Ασφάλειας και της Ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας για τη Γάζα και την ανάγκη για ταχεία και πλήρη υλοποίησή της, στη βάση των 20 σημείων που έχει παρουσιάσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρουσίασε, παράλληλα, την κυπριακή πρωτοβουλία έξι συγκεκριμένων σημείων που εισηγήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ και την οποία είχε παρουσιάσει στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας στις 12 Οκτωβρίου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για το έγγραφο της κυπριακής πρωτοβουλίας που παρουσίασε ο Πρόεδρος και εξέφρασε την πρόθεση να το συμπεριλάβει στα θέματα συζήτησης της επικείμενης Συνόδου MED-9 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία στις 20 Οκτωβρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα έξι σημεία της κυπριακής πρωτοβουλίας εδράζονται σε τρεις διαστάσεις: την ανθρωπιστική, της ασφάλειας και της ανοικοδόμηση, και ανταποκρίνονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων πτυχών του Σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ, συμπληρώνεται.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ότι θα παρουσιάσει την κυπριακή πρωτοβουλία και στους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει στην επόμενη φάση υλοποίησης της Συμφωνίας. Εξέφρασε, επιπλέον, την πεποίθηση ότι η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση του ρόλου που οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης της Συμφωνίας.

Σε σχέση με την ενίσχυση της Άμυνας και της Ασφάλειας της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και ανέδειξε τη σημασία περαιτέρω στοχευμένων ενεργειών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η ενίσχυση της Άμυνας και της Ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων και προγραμμάτων, όπως ο Μηχανισμός SAFE. Ανέφερε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων που έχει εξασφαλίσει.

Όσον αφορά την Ανταγωνιστικότητα, ο Πρόεδρος χαιρέτισε την εισαγωγή των πακέτων απλοποίησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα οποία θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του Στεγαστικού που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγάγει σε εθνική προτεραιότητα. Ενημέρωσε ακόμη για τις πρωτοβουλίες που έχουν, ήδη, υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο και γνωστοποίησε την πρόθεση της Λευκωσίας να συγκαλέσει Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στην Κύπρο, ειδικά για αυτό το θέμα, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ