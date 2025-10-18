Αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΚΟ ο Ανδρέας Αποστόλου - Ποιους όρους έθεσε

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ανδρέας Αποστόλου, συμφώνησαν σε όλα και έδωσαν τα χέρια. Ο Αποστόλου θα κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου ως αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφόριες του «Π», ο Ανδρέας Αποστόλου αποδέχθηκε την πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου, αφού έθεσε τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές:

Θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος του κόμματος και στην παραγωγή πολιτικής, ειδικά στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, με τους οποίους ασχολείται επισταμένα και επικεντρώνεται το κοινοβουλευτικό του έργο.

Σε περίπτωση εκλογής του, θα τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με τους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματος από την ηγεσία του ΔΗΚΟ, χωρίς τους αποκλεισμούς που βίωσε στην ΕΔΕΚ, όπου θεωρείτο ξένο σώμα και του απαγορεύθηκε να διεκδικήσει θέση στην ηγεσία του κόμματος.

Σε περίπτωση εκλογής του στη Βουλή, θα υπάρξει διαβούλευση για τις Επιτροπές της Βουλής στις οποίες θα συμμετέχει ως μέλος. Ο Ανδρέας Αποστόλου θέλει να συνεχίσει την παραγωγή κοινωνικού έργου μέσα από κοινοβουλευτικές επιτροπές που προσφέρονται για κάτι τέτοιο.

Με την αποχώρησή του από την ΕΔΕΚ, ο κ. Αποστόλου έπαυσε να είναι μέλος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής και παρέμεινε μόνο μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Φαβορί στη Λάρνακα

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και μήνες ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναζητούσε άξιο αντικαταστάτη του Χρίστου Ορφανίδη, ο οποίος τον είχε ενημερώσει πριν από δύο χρόνια -όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. Ορφανίδης πρόσφατα- ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει έδρα στη Βουλή και τον βρήκε στο πρόσωπο του Αποστόλου, ο οποίος θεωρείται φαβορί στη Λάρνακα. Είναι μόλις 39 ετών, μετρά ήδη μία θητεία στη Βουλή και έχει ξεχωρίσει για τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει, τομέα στον οποίον το ΔΗΚΟ θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και να ενδυναμώσει.

Μεσολάβησαν βουλευτές του ΔΗΚΟ

Τις ίδιες απόψεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο για τον Ανδρέα Αποστόλου συμμερίζεται, όπως διαπιστώσαμε, η πλειονότητα των ηγετικών στελεχών του ΔΗΚΟ, καθώς και η κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις βουλευτών του ΔΗΚΟ που μεσολάβησαν ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Ανδρέα Αποστόλου, η οποία κατέληξε σε συμφωνία και προσχώρηση του τελευταίου στο ΔΗΚΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ανδρέας Αποστόλου έχει ήδη ανεβάσει ρυθμούς ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, λειτουργώντας πολιτικό γραφείο στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λάρνακα.