Βαρύ το πλήγμα για τον Τατάρ, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde

Η έκπληξη δεν είναι απόλυτη, αλλά το πλήγμα για τον Ερσίν Τατάρ είναι βαρύ, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα "Le Monde", σε δημοσίευμα της σχετικό με το αποτέλεσμα των "εκλογών" στα κατεχόμενα.

Ειδικότερα σημειώνει ότι ο Τατάρ "ηττήθηκε κατά κράτος από τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, σοσιαλδημοκράτη και υποστηρικτή μιας ομοσπονδιακής λύσης, Τουφάν Ερχιουρμάν», σημει ότι θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στα ποσοστά του Ραούφ Ντεκτας για να βρει τόσο μεγάλη διαφορά σε αναμέτρηση.

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει, επίσης, ότι ο Ερχιουρμάν υποστηρίχθηκε από διάφορους αριστερούς πολιτικούς σχηματισμούς και ότι χαίρει εκτίμησης ακόμη και από τουρκοκυπριακές προσωπικότητες του κεντροδεξιού χώρου .

Καταλήγοντας σημειώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη το σαρωτικό αποτέλεσμα, ο Ερσίν Τατάρ «πλήρωσε ακριβά τη διαρκή προσκόλλησή του στις θέσεις της Άγκυρας».

KYΠΕ