Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Βαρύ το πλήγμα για τον Τατάρ, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η έκπληξη δεν είναι απόλυτη, αλλά το πλήγμα για τον Ερσίν Τατάρ είναι βαρύ, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα "Le Monde", σε δημοσίευμα της σχετικό με το αποτέλεσμα των "εκλογών" στα κατεχόμενα.

Ειδικότερα σημειώνει ότι ο Τατάρ "ηττήθηκε κατά κράτος από τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, σοσιαλδημοκράτη και υποστηρικτή μιας ομοσπονδιακής λύσης, Τουφάν Ερχιουρμάν», σημει ότι θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στα ποσοστά του Ραούφ Ντεκτας για να βρει τόσο μεγάλη διαφορά σε αναμέτρηση. 

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει, επίσης, ότι ο Ερχιουρμάν υποστηρίχθηκε από διάφορους αριστερούς πολιτικούς σχηματισμούς και ότι χαίρει εκτίμησης ακόμη και από τουρκοκυπριακές προσωπικότητες του κεντροδεξιού χώρου .

Καταλήγοντας σημειώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη το σαρωτικό αποτέλεσμα, ο Ερσίν Τατάρ «πλήρωσε ακριβά τη διαρκή προσκόλλησή του στις θέσεις της Άγκυρας».

KYΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΑΤΑΡΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα