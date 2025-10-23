Χριστοδουλίδης: Δεν επιδιώκει πολιτική διαμεσολάβηση η Κύπρος στο σχέδιο για Γάζα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξήγησε κατά τη συμμετοχή του στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Συνόδου ΕΕ-Αιγύπτου, ότι «η Κύπρος δεν επιδιώκει πολιτική διαμεσολάβηση, αλλά λειτουργική υποστήριξη του σχεδίου, με τρόπο που συμβάλλει στη βιωσιμότητα της Γάζας και ταυτόχρονα σέβεται τις ανησυχίες ασφάλειας του Ισραήλ», σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι στο δείπνο ο Πρόεδρος ανέπτυξε στους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ και του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, το σχέδιο των έξι σημείων που προτείνει, στη βάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μεσόγειο, ενώ εξήρε και τον ρόλο της Αιγύπτου.

Σημειώνει, ακόμα, ότι «κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας στο πλαίσιο της ιστορικής πρώτης Συνόδου ΕΕ-Αιγύπτου στις Βρυξέλλες» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορεί η Κύπρος να διαδραματίσει στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Προσθέτει ότι σε αυτή την κατεύθυνση, «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προτείνει ένα μοντέλο εφαρμοστικής συνεισφοράς που, ήδη, κωδικοποιήθηκε σε έξι επιχειρησιακούς πυλώνες, οικοδομώντας στην επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου 'Αμάλθεια', το οποίο λειτουργεί μέσω διμερούς μηχανισμού ασφάλειας και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη UNOPS».

Ειδική αναφορά έκανε ο Πρόεδρος στη σημασία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, που αποτελεί τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Νότιας Γειτονίας. Σημειώνται ότι η επίσημη έγκρισή του έγινε στις 16 Οκτωβρίου 2025 σε επίπεδο Κολλεγίου Επιτρόπων, εγκαινιάζοντας έτσι ένα πλαίσιο συνεργασίας που δεν περιορίζεται σε βοήθεια ή αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά επιδιώκει να αναβαθμίσει τη Μεσόγειο σε χώρο στρατηγικής σύζευξης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

«Η υλοποίηση του Συμφώνου και η αναβάθμιση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ», επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος.

Αναφέρει, επίσης, ότι Πρόεδρος της Δημοκρατίας «εξήρε τον κρίσιμο σταθεροποιητικό ρόλο της Αιγύπτου στην όλη προσπάθεια για ειρήνευση στη Γάζα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή» και «επεσήμανε ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη μακροοικονομική σταθερότητα της Αιγύπτου, σε συντονισμό με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης».

