Ιστορική τομή λέει ο Πρόεδρος για υπερψήφιση ν/σ για Ελεγκτική Υπηρεσία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την υπερψήφιση από τη συντριπτική πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής της τροποποίησης του Συντάγματος που κατοχυρώνει την οικονομική αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και θεσπίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένη χρονική θητεία, καθώς και συγκεκριμένα προσόντα που θα πρέπει να έχουν ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής.

Σε γραπτή δήλωση κάνει λόγο για ιστορική τομή και το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τη μεταρρύθμιση ενός εκ των κορυφαίων θεσμών του κράτους μας, 65 χρόνια μετά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

"Η μεταρρυθμιστική μας πορεία συνεχίζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Προχωρούμε στην υλοποίηση σημαντικών θεσμικών αλλαγών που εκσυγχρονίζουν το κράτος, ενισχύουν τη λογοδοσία και διασφαλίζουν μια πιο αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη", αναφέρει ο Πρόεδρος.

ΚΥΠΕ