Ψηφίστηκε το ν/σ για εκσυγχρονισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και 8ετή θητεία ΓΕ - Τι προβλέπει

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε την Πέμπτη την τροποποίηση άρθρων του Συντάγματος, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμών του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή καθώς και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας γενικότερα.

Η συζήτηση και ψηφοφορία έγινε παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη.

Για τροποποίηση του Συντάγματος απαιτούνται τα 2/3 δηλαδή 38 ψήφοι υπέρ και το νομοσχέδιο σήμερα έλαβε 51 ψήφους υπέρ.

Τροπολογίες ΑΚΕΛ

Οι τροπολογίες των βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Γιώργου Κουκουμά τέθηκαν χωριστά κατόπιν εισήγησης. Η πρώτη για περιορισμό στα αξιώματα του ΓΕ και του Βοηθού έλαβε 16 ψήφους υπέρ και 31 κατά και απορρίφθηκε. Η δεύτερη για να μην κατέχει ο διορισθείς θέση Βουλευτή έλαβε 15 ψήφους υπέρ, 31 κατά και 4 αποχές και επίσης απορρίφθηκε και απορρίφθηκε και η τρίτη για να μην κατέχει ανώτατη θέση σε κόμμα που έλαβε 15 ψήφους υπέρ, κατά 31 και αποχές 4.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Με τις ρυθμίσεις στο ν/σ προβλέπεται καθορισμός του ανώτατου ηθικού επιπέδου και της αναγνωρισμένης επιστημονικής κατάρτισης ή πείρας στον οικονομικό, λογιστικό, ελεγκτικό ή άλλο αντίστοιχο τομέα ως προσόντων για διορισμό προσώπου στη θέση Γενικού Ελεγκτή και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, καθορισμός οκταετούς θητείας στα εν λόγω αξιώματα χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού, εκτός εάν συμπληρώσουν το εξηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους πριν από τη λήξη της θητείας, οπότε και αφυπηρετούν και διαγραφή της συνταγματικής πρόνοιας που αποδίδει στους εν λόγω αξιωματούχους την ιδιότητα των μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων της Δημοκρατίας.

Επίσης προβλέπεται θέσπιση της οικονομικής αυτονόμησης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με σύνταξη του προϋπολογισμού της υπηρεσίας από τον Γενικό Ελεγκτή, σύμφωνα με τις ευρύτερες δημοσιονομικές συνθήκες και τηρουμένων των καθοριζομένων από την εκτελεστική εξουσία ανώτατων ορίων. Ο προϋπολογισμός θα συνιστά διακριτό μέρος του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας και θα καταχωρίζεται αυτούσιος στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο αυτός αφορά και με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το ν/σ προβλέπει άμεση έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων με ειδική πρόβλεψη όσον αφορά τα πρόσωπα που κατέχουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος αυτών το αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή ότι θα εξακολουθήσουν να κατέχουν το αξίωμά τους, υπό τους ίδιους όρους διορισμού τους.

Προβλέπεται παράλληλα ότι η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των εν λόγω αξιωματούχων θα καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού τους.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε και τροποποιητικό του Συντάγματος νομοσχέδιο για σύσταση Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Ωστόσο, επειδή στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκε έντονη διαφωνία από τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τον Γενικό Ελεγκτή, τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και τον ΣΕΛΚ, η Επιτροπή Νομικών, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης αποφάσισε όπως το όλο ζήτημα παραμείνει σε εκκρεμότητα και προωθηθεί μόνο το νομοσχέδιο που αφορά στην τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για περαιτέρω επανεξέταση του ζητήματος.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι ο θεσμός του ΓΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του κράτους δικαίου με καθοριστικής σημασίας έργο. Σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του θεσμού και της διαφάνειας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ο κ. Τορναρίτης, αφού παρουσίασε λεπτομερώς τις πρόνοιες των ν/σ που κατατέθηκαν, είπε ότι για το ζήτημα που αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητήθηκαν πριν 15 μέρες οι απόψεις του Ελεγκτή και άλλων συναρμόδιων φορέων. Το θέμα, υπενθυμίζεται, παραμένει σε εκκρεμότητα. Τόνισε ότι το κόμμα του θα επιμένει στο πολυπρόσωπο του θεσμού.

Ανέφερε επίσης ότι το κόμμα του τάσσεται κατά των τροπολογιών του ΑΚΕΛ γιατί είναι αντισυνταγματικές.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι με το ν/σ γίνεται ένα ακόμη βήμα για ενίσχυση του κράτους δικαίου, για λογοδοσία και χρηστή διοίκηση. Μίλησε για πρόνοιες που διασφαλίζουν την εναλλαγή προσώπων και την αποφυγή συγκέντρωσης της εξουσίας σε ένα πρόσωπο για μεγάλο διάστημα και για οικονομική ανεξαρτησία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι με τη ψήφιση του ν/σ δεν αλλάζει και δεν μεταρρυθμίζεται ο θεσμός, όπως υποσχέθηκε ο ΠτΔ προεκλογικά, αλλά υιοθετούνται θετικά σημεία για οκταετή θητεία.

Κάλεσε τους συναδέλφους του να αναλογιστούν την χρησιμότητα των τροπολογιών του ΑΚΕΛ για θέσπιση περιορισμού στις θέσεις σε όσους υπηρετούν ή υπηρέτησαν στην Κυβέρνηση που θα διορίσει τον ΓΕ αν κατά το χρόνο διορισμού είναι Βουλευτές ή σε ανώτερες θέσεις στο κόμμα τους. Η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να είναι και να φαίνεται τίμια, είπε.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις του Συντάγματος, που μέχρι σήμερα αριθμούν τις 20, δεν πρέπει να γίνονται αποσπασματικά, αλλά αφού προηγηθούν ολοκληρωμένες συζητήσεις που να καλύπτουν και το ελεγκτικό συνέδριο. Αναφέρθηκε στην άποψή του για ρύθμιση του ανώτατου ορίου ηλικίας, όπως γίνεται με τους Δικαστές.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η πρόταση του Άντρου Κυπριανού τέθηκε στο μακρινό 2019 και αυτό γιατί κάποιοι ήταν επιμηθείς. Αναφέρθηκε και στη χρησιμότητα των τροπολογιών του ΑΚΕΛ για το θέμα του ασυμβίβαστου για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε σε "αμαρτωλή" θητεία της κ. Γιωρκάτζη και σε "σκάνδαλα" και στο ότι το δικηγορικό γραφείο του συζύγου και της κόρης της «είχαν επιλεχθεί από τον Ανδρέα Βγενόπουλο».

Ανέφερε ότι από τότε τέθηκαν προβληματισμοί και απόψεις για εκσυγχρονισμό του θεσμού και για τον έλεγχο που θα πρέπει να ασκεί ο εκάστοτε ΓΕ. 'Εκανε αναφορά και στον τρόπο που ο τέως Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ασκούσε τα καθήκοντά του που ακύρωνε, μεταξύ άλλων, έργα. Ο κ. Θεμιστοκλέους εξέφρασε τη διαφωνία του και με την πρόθεση για ελεγκτικό συνέδριο και την πρόνοια για "ανωτάτου ηθικού επιπέδου υποψήφιο".

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Ειρήνη Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε στη διάσταση της πολιτικής ηθικής που δυστυχώς, όπως είπε, δεν είναι αυτονόητη και αυτό, συνέχισε, καλύπτουν οι τροπολογίες του κόμματος. Για τη συνταγματικότητα των τροπολογιών, ανέφερε ότι είχαμε και στο παρελθόν συζητήσεις που κάποιοι προκαταλάμβαναν τις αποφάσεις του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι η αλλαγή έρχεται από το έργο που θα κληθούν να παράξουν τα άτομα που διορίζονται.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι το Σύνταγμα του κάθε κράτους είναι ο υπέρτατος νόμος και θα πρέπει να δίνεται, στα νομοθετήματα τροποποίησής του, η μέγιστη σοβαρότητα. Αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στην αλλαγή που επιχειρείται στο θεσμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των αλλαγών για περιορισμούς στις θητείες και εξέφρασε την ελπίδα το ίδιο να ισχύσει και για την Νομική Υπηρεσία.

Για το ανώτατο ηθικό προσόν που περιλαμβάνεται στις πρόνοιες είπε ότι κανείς δεν μπορεί να το ορίσει. Για την πρόταση νόμου του Άντρου Κυπριανού ανέφερε ότι όταν κατατέθηκε έγινε γιατί ήθελε τότε [ο κ. Κυπριανού] να αποκλείσει ένα συγκεκριμένο υποψήφιο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που θα ψηφιστεί σήμερα θα εφαρμοστεί το 2040.

Στην αναφορά του κ. Δημητρίου για τον Άντρο Κυπριανού απάντησε ο Γιώργος Λουκαϊδης λέγοντας ότι ο Πρόεδρος στη χώρα μας έχει «εξουσίες αυτοκράτορα» και οι επιλογές του πολλές φορές αμφισβητούνται. Ανέφερε ότι τα ελάχιστα περί σύγκρουσης συμφέροντος ρυθμίζονται στις τροπολογίες του κόμματός του.

Ο ίδιος ο κ. Κυπριανού, ο οποίος σήμερα προήδρευε της Ολομέλειας, απάντησε ότι η πρόταση του κόμματός του το 2019 ήταν ολοκληρωμένη, βασισμένη σε μια βασική φιλοσοφία και με στόχο να θωρακιστούν οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι του κράτους και να σταλούν μηνύματα στην κοινωνία.

Σε δευτερολογία του ο Νίκος Τορναρίτης απάντησε στους προβληματισμούς για το ανώτατο ηθικό επίπεδο λέγοντας ότι αυτό έχει νομολογηθεί και μπορούν κάποιοι να προστρέξουν σε νόμους της ΚΔ. Για τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ είπε ότι κάποιοι υποσκάπτουν το κύρος τους και βάζουν νερό στο μύλο των αντισυστημικών.

ΚΥΠΕ