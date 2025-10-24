Ο Ερχιουρμάν ζητά χρονοδιάγραμμα στο Κυπριακό και δεύτερο τραπέζι διαπραγμάτευσης για ΜΟΕ

Το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει στο Κυπριακό επέλεξε να δώσει ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, σε ομιλία του κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο νέο «προεδρικό μέγαρο», δηλώνοντας ότι «ο τ/κ λαός είναι τόσο κυρίαρχος όσο και ο ε/κ λαός σε αυτό το νησί» και πως θα πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραμμα στις συνομιλίες για το Κυπριακό.

Ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε ότι «ο λαός μου θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη μιας λύσης, όχι διαπραγματεύσεις για χάρη μιας διαπραγμάτευσης». Υποστήριξε ότι ο «τ/κ λαός έχει επανειλημμένα δείξει τη βούλησή του για μια λύση», προσθέτοντας ότι «οι διαδικασίες που διεξάγονται με τη νοοτροπία “ας δουν οι φίλοι ο ένας τον άλλον μέσω της ανταλλαγής” δεν είναι πλέον αποδεκτές». Υποστήριξε επίσης ότι «μια λύση, μια διαρκής ειρήνη και μια σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή δεν μπορούν να επιτευχθούν αγνοώντας τους Τ/Κ και την Τουρκία», την οποία αποκάλεσε εγγυήτρια δύναμη. Κάλεσε δε όλα τα μέρη να «επικεντρωθούν σε μια λύση που θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανακοίνωσε ότι εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνομιλίες, τότε θα πρέπει να συσταθεί ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης ορισμένων άλλων ζητημάτων. «Σε αυτό το τραπέζι θα συζητηθούν», όπως είπε, «τα σημεία διέλευσης, ο Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή, το άμεσο εμπόριο και τα δικαιώματα ιθαγένειας της ΕΕ για παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους».

«Ο τ/κ λαός είναι συνεταίρος στο νησί»

Ο κ. Ερχιουρμάν τόνισε ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει και θα γνωρίσει ότι ο τ/κ λαός είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους σε αυτό το νησί», λέγοντας ότι «οι Τ/Κ είναι εταίροι σε όλα όσα υπάρχουν πάνω και γύρω από την Κύπρο». Συνεχίζοντας είπε ότι «δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις σε αυτό το νησί χωρίς τη βούληση του τ/κ λαού σε τομείς όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες, οι εμπορικές οδοί και η ιθαγένεια της ΕΕ».

Ο νέος ηγέτης της τ/κ κοινότητας ανέφερε ότι «η ανησυχία μου ως δικηγόρος δεν είναι τόσο οι λέξεις και οι έννοιες, όσο το περιεχόμενο, και γνωρίζω ότι και όσοι από τον λαό μας μιλούν για ομοσπονδία και δύο κράτη συμφωνούν με αυτά που μόλις είπα».

Ακολούθως είπε ότι «οι αρμοδιότητες και οι τομείς που ανέφερα παραπάνω είναι κοινές δικαιοδοσίες και δεν μπορούν να θεωρηθούν αποκλειστικά εντός της κυριαρχίας ή της δικαιοδοσίας του ε/κ λαού». Πρόσθεσε δε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εξίσου κυρίαρχος σε αυτό το νησί με τον ε/κ λαό. Ένα Τουρκοκύπριο παιδί έχει τα ίδια δικαιώματα με ένα Ελληνοκύπριο παιδί σε αυτό το νησί. Οι Τ/Κ έχουν τα ίδια δικαιώματα επί των υδρογονανθράκων με τους Ε/Κ. Δεν θα δεχτούμε ποτέ κανέναν να ενεργεί σαν να μην υπάρχουν Τ/Κ σε αυτό το νησί. Όλοι θα γνωρίζουν ότι ο τ/κ λαός υπήρχε πάντα σε αυτό το νησί, υπάρχει σήμερα και θα υπάρχει για πάντα».

«Ο λαός μου δεν θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων»

«Ο τ/κ λαός έχει επανειλημμένα δείξει τη βούλησή του για μια λύση μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου, μαζί με την Τουρκία, τον εγγυητή ολόκληρου του νησιού», υποστήριξε ο νέος Τ/Κ ηγέτης. Ανέφερε δε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός δεν δίστασε ποτέ να βρει λύση, να διαπραγματευτεί ή να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Τόνισε επίσης ότι «πρέπει να γίνει γνωστό ότι, μετά από όλη αυτή την εμπειρία, η διαπραγμάτευση μόνο για χάρη των διαπραγματεύσεων δεν είναι κάτι που ο λαός μου μπορεί να αποδεχτεί. Ο λαός μου θέλει διαπραγματεύσεις μόνο για χάρη της λύσης».

«Θα συναντηθούμε με την ΕΕ και τον ΟΗΕ»

Ακολούθως, ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι αυτά και παρόμοια ζητήματα θα συζητηθούν όχι μόνο με την ε/κ ηγεσία, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας. Και συνέχισε: «Προς τούτο, σίγουρα θα αξιοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά κανάλια που η Τουρκία θα βοηθήσει να ανοίξουν, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της “τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου” (σ.σ. ψευδοκράτος) είναι ιδιαίτερες, ασύγκριτες με εκείνες μεταξύ οποιωνδήποτε δύο άλλων κρατών».