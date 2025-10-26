Ερχιουρμάν: «Απαράδεκτη η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για μνημείο Ε/Κ αγνοουμένων»

Έντονα αντέδρασε ο νέος ηγέτης των Τουρκοκύπριων, Τουφάν Ερχιουρμάν, για την απόφαση της Ολομέλειας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για την ανέγερση μνημείου αφιερωμένου στους Ελληνοκύπριους πεσόντες και αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής του 1974, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη» και «ενδεικτική της άγνοιας που επικρατεί στις Βρυξέλλες σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην Κύπρο».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή αποδεικνύει πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «αγνοεί πλήρως» το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), η οποία, όπως σημείωσε, εργάζεται εδώ και χρόνια για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση αγνοουμένων και από τις δύο κοινότητες του νησιού.

Παράλληλα, τόνισε ότι το περιστατικό αυτό φανερώνει για ακόμη μία φορά το πόσο «λανθασμένη» είναι η πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι δύο έδρες που θα έπρεπε να ανήκουν στους Τουρκοκύπριους εκπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλαμβάνονται από Ελληνοκύπριους, γεγονός που, όπως είπε, «εμποδίζει το Κοινοβούλιο να έχει αντικειμενική εικόνα για την Κύπρο».

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν προανήγγειλε ότι η «απαράδεκτη αυτή απόφαση δεν θα περάσει με μια απλή καταδίκη», τονίζοντας πως «θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των αρμόδιων φορέων».

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο οδυνηρά παραδείγματα της συνήθειας να ενεργούν σαν να μην υπάρχουν Τουρκοκύπριοι σε αυτό το νησί. Οι πολίτες μας θα ενημερώνονται τακτικά για όλες τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν σχετικά με το ζήτημα αυτό», κατέληξε.