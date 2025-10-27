«Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την επανένωση για την Κύπρο»: Τι αναφέρει η ιστοσελίδα Middle East Eye

Η Άγκυρα ενδέχεται να επανεξετάσει τη στάση της στο Κυπριακό και να επαναφέρει το ζήτημα της «επανένωσης» στην ατζέντα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει συγκεκριμένα κίνητρα και η ελληνοκυπριακή πλευρά προβεί σε τολμηρές κινήσεις, αναφέρει δημοσίευμα της αγγλόγλωσσης ιστοσελίδας Middle East Eye, καταριανών συμφερόντων.

O φιλοκυβερνητικός Τούρκος δημοσιογράφος Ραγίπ Σοϊλού αναφέρει ότι Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά πως, σε αντίθεση με το 2020, όταν η Τουρκία είχε ασκήσει έντονη πίεση υπέρ του Ερσίν Τατάρ, αυτή τη φορά"‘άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν στη βόρεια Κύπρο" και πως κατά τον ίδιο αξιωματούχο, η νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τις δύο κοινότητες να αναβιώσουν τις συνομιλίες "για την επανένωση".

Στο ίδιο δημοσίευμα, αναφέρεται ότι ο αρχηγός του εθνικιστικού MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δηλώνει ότι «δεν θα επιτρέψει στη βόρεια Κύπρο να ξεφύγει από τον έλεγχο της Τουρκίας», προτείνοντας ακόμη και την προσάρτηση των εδαφών. Αναφέρεται ότι η αντιπολιτευόμενη δημοσιογράφος Νεβσίν Μενγκιού σχολιάζει ότι ο Μπαχτσελί «ξεκινά πάντα από την πιο ριζοσπαστική θέση» για να διευρύνει το περιθώριο ελιγμών του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν.

Ανώτερη τουρκική πηγή, την οποία επικαλείται το Middle East Eye, σημειώνει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη θέση της εφόσον η Λευκωσία δείξει πραγματική διάθεση επίλυσης.

«Η μπάλα είναι τώρα στην πλευρά των Ελληνοκυπρίων», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι ένα «πακέτο κινήτρων» από την ΕΕ —όπως πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE, αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και ενίσχυση οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας— θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης.

Η ίδια πηγή ανέφερε, όπως σημειώνεται, ότι «στην εξίσωση μπορεί να προστεθεί και ο Τραμπ», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τέλος, το δημοσίευμα σημειώνει ότι στην Άγκυρα αυξάνεται η ανησυχία για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πρόσφατη αγορά ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας Barak MX από τη Λευκωσία χαρακτηρίζεται ως κίνηση που «ενδέχεται να επιτρέψει τη συλλογή πληροφοριών για τουρκικές στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, φέρεται να δήλωσε ότι οι εξοπλισμοί αυτοί «αυξάνουν τις εντάσεις και δεν προσφέρουν την αποτρεπτική ισχύ που αναμένουν οι Ελληνοκύπριοι».

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η αυξανόμενη συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ μπορεί να ωθήσει την Άγκυρα να επαναφέρει τον διάλογο για την Κύπρο, ως μέσο «διπλωματικής εξισορρόπησης» στην περιοχή.

ΚΥΠΕ