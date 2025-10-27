Απορρίφθηκε έφεση εταιρειών παραγωγής τούβλων κατά της Δημοκρατίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση πέντε κυπριακών εταιρειών παραγωγής τούβλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες υποστήριζαν ότι το κράτος παραβίασε τα συνταγματικά τους δικαιώματα επειδή δεν ελέγχει τα εργοστάσια παραγωγής τούβλων στις κατεχόμενες περιοχές.

Οι εταιρείες είχαν καταχωρίσει την αγωγή τους το 2009, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραβίασε το δικαίωμά τους στην ίση μεταχείριση και την απαγόρευση διακρίσεων, επειδή τα τούβλα που διέρχονται από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές δεν υπόκεινται –κατά τον ισχυρισμό τους– στους ίδιους ελέγχους και κανονισμούς που ισχύουν για τις δικές τους επιχειρήσεις.

Ζητούσαν επίσης αποζημιώσεις ύψους περίπου €95.000, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν ζημιά λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού από τα προϊόντα που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε απορρίψει την αγωγή, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων των εναγόντων ούτε δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ έκρινε πως οι εταιρείες δεν παρουσίασαν επαρκή στοιχεία για τις ειδικές ζημιές που επικαλέστηκαν.

Το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση, σημειώνοντας ότι τα εργοστάσια στις κατεχόμενες περιοχές δεν μπορούν να ελεγχθούν από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς το κοινοτικό κεκτημένο έχει ανασταλεί στις περιοχές όπου η Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Επομένως, δεν πρόκειται για όμοιες κατηγορίες εργοστασίων ώστε να τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης.

Το Δικαστήριο προσέθεσε ότι τα προϊόντα που διέρχονται από τη γραμμή αντιπαράταξης υπόκεινται σε ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας «σε θέματα υγείας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών».

Καταλήγοντας, το Εφετείο απέρριψε την έφεση ως αβάσιμη και επιδίκασε €3.000 έξοδα υπέρ της Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ