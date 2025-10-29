Συμπληρώθηκε το παζλ των διεκδικητών της ηγεσίας του CTP - Τρεις οι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Έρχιουρμαν

Διεργασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εντός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), μετά την ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν ως ηγέτη των Τουρκοκύπριων.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, η ημερομηνία του συνεδρίου πρέπει να καθοριστεί εντός ενός μηνός, ενώ η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες.

Ήδη, όλα δείχνουν ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Οι τρεις διεκδικητές

Την αρχή για τη διεκδίκηση της ηγεσίας έκανε πρώτος ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Ερκούτ Σαχαλί, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του μέσα από δηλώσεις του στον τουρκοκυπριακό Τύπο.

Τη σκυτάλη πήρε ο «βουλευτής» του CTP Ασίμ Ακανσόι, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να αναλάβει «οποιαδήποτε ευθύνη για να υπηρετήσει τη χώρα και το κόμμα». Όπως ανέφερε, δέχεται «έντονη πίεση» από στελέχη και μέλη του κόμματος να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συμμετοχή του στη διαδικασία διαδοχής.

Τρίτη στη σειρά, η «βουλευτής» Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί ανακοίνωσε επίσης ότι θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Η Ιντσιρλί, είναι κόρη του ιστορικού στελέχους και πρώην γενικού γραμματέα του CTP Νατζί Ταλάτ Ουσάρ.

Με τις τρεις αυτές, μέχρι στιγμής, υποψηφιότητες να έχουν ανακοινωθεί, το σκηνικό της εσωκομματικής αναμέτρησης στο CTP έχει διαμορφωθεί. Σύμφωνα δε, με τον Τ/κ τύπο, στο τραπέζι τέθηκε και το όνομα του «δημάρχου Κερύνειας» Μουράτ Σενκούλ, ο οποίος όμως πρόσφατα είχε ανακοινώσει ότι θα διεκδικούσε άλλη μια θητεία ως «δήμαρχος».