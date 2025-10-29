Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ντιάν προς Χριστοδουλίδη για συνομιλίες στο Κυπριακό: «Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα»

Βούληση δημιουργίας συνθηκών επανέναρξης διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο ΠτΔ στον επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Την πολιτική βούληση για αντιμετώπιση των προκλήσεων και για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, τον οποίο δέχθηκε την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος εξέφρασε, επίσης, την προθυμία του ιδίου και όλων των μελών της ομάδας του που ασχολείται με το Κυπριακό, να εργαστούν στενά με τον κ. Ντιάν.

Από την πλευρά του ο αξιωματούχος των ΗΕ είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο ΓΓ είναι εξαιρετικά προσηλωμένος στη διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού, προσθέτοντας ότι υπό τη δική του ιδιότητα και ρόλο, με την υποστήριξη του Προέδρου, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί πως οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες αναλαμβάνουν τα ΗΕ στην Κύπρο θα συμβάλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση της δημιουργίας συνθηκών, έτσι ώστε ο Πρόεδρος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης να εμπλακούν σε ουσιαστικές συνομιλίες.

Πρόσθεσε ότι «μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, σε όλη την ομάδα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ» για να υποστηριχθούν αυτές οι προσπάθειες.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος. 

 

Ευγνώμων ο Ντιάν για την συνάντηση με τον ΠτΔ

Ευγνώμων για την ευκαιρία που είχε να συστηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρώτη τους συνάντηση, δήλωσε ο Χασίμ Ντιάν, Ειδικός Αντιπρόεδρος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό, ο κ. Ντιάν είπε ότι ανυπομονεί όταν ο χρόνος και πρόγραμμά του το επιτρέψει να έχει συνάντηση και με τον Τουφάν Έρχιουρμαν τον νέο Τ/κ ηγέτη.

Σε ανάρτηση του ΟΗΕ στην Κύπρο, ανακοινώθηκε ότι ο επικεφαλής αξιωματούχος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το πρωί και θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

