Ισχυρισμοί περί «παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου» του ψευδοκράτους σε επιστολή Τουρκίας στον ΟΗΕ

Ισχυρισμοί περί "παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου" του ψευδοκράτους περιλαμβάνονται σε επιστολή εκπροσώπου του που διανεμήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέντ Γιλντίζ .

Όπως αναφέρεται "οι παραβιάσεις" έγιναν κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου–30 Σεπτεμβρίου 2025 από «ελληνοκυπριακή διοίκηση (όπως αποκαλείται η Κυπριακή Δημοκρατία) και την Ελλάδα» .

Η Τουρκία αιτήθηκε όπως το έγγραφο κυκλοφορήσει επισήμως ως έγγραφο τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι ενέργειες αυτές παρουσιάζονται ως «προκλητικές» και ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» του ψευδοκράτους, αλλά και ως «σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας».

Στην επιστολή αναφέρεται, ακόμ,η ότι συγκεκριμένα αεροσκάφη «δεν ανταποκρίθηκαν στις κλήσεις του κέντρου ελέγχου Ερτζάν παραβιάζοντας διεθνείς κανόνες ασφαλείας».

Παράλληλα, διατυπώνεται ο ισχυρισμός περί ύπαρξης «δύο ανεξάρτητων, αυτοδιοικούμενων κρατών στο νησί» και υποστηρίζεται ότι οι πτήσεις «πρέπει να λαμβάνουν άδεια» από τις «αρμόδιες αρχές» του ψευδοκράτους.

Η επιστολή καταλήγει ζητώντας «άμεση παύση» των "παραβιάσεων" και καλώντας τον ΟΗΕ να «μην ανεχθεί» ενέργειες που «θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση».

KYΠΕ