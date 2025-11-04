Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αύριο η εκλογή των έξι υποψηφίων του ΑΚΕΛ στην Λάρνακα για τις βουλευτικές του 2026

Οι υποψήφιοι που θα αναδειχθούν από τη Συνδιάσκεψη της Λάρνακας, όπως και από τις αντίστοιχες συνδιασκέψεις των άλλων επαρχιών, θα τεθούν ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για επικύρωση στο τέλος του μήνα.

Αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Βορόκληνης.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, τα μέλη του κόμματος θα προχωρήσουν στην εκλογή των έξι υποψηφίων του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Κοινωνική Συμμαχία που θα εκπροσωπήσουν την επαρχία Λάρνακας στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η Επαρχιακή Γραμματέας Λάρνακας, Χρυστάλλα Αντωνίου.

Η Συνδιάσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας στο ΑΚΕΛ για την πλήρωση των επαρχιακών ψηφοδελτίων, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης για τις βουλευτικές του Μαΐου 2026.

