«Το Κυπριακό δεν είναι μόνο η Λευκωσία» - Η ε/κ επικεφαλής της Επιτροπής Νεολαίας στην Πρωινή Επιθεώρηση (ηχητικό)

Για την τετραήμερη επίσκεψη της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία στο Αμμάν της Ιορδανίας, με στόχο την συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων, μίλησε στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» η Ελληνοκύπρια επικεφαλής της Επιτροπής, Αμαλία Αβραάμ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση υπήρξε «πολύ παραγωγική» και κατέληξε σε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων που θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, την ερχόμενη Τρίτη. Στη συνέχεια, οι εισηγήσεις θα σταλούν για έγκριση στους διαπραγματευτές των δύο πλευρών και στα Ηνωμένα Έθνη.

Η κ. Αβραάμ εξήγησε πως οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των συζητήσεων «έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα της νεολαίας σε κοινές δραστηριότητες» και με τη δημιουργία κοινών χώρων νεολαίας, που θα είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι και από τις δύο πλευρές της Κύπρου.

«Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να περιορίζονται στους ίδιους χώρους για λόγους ευκολίας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η διεύρυνση των δράσεων πέρα από τη Λευκωσία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και νέοι από όλες τις επαρχίες του νησιού.

