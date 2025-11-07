Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Άλμα στηρίζει την κατάργηση του Ραδιομαραθωνίου

Αναφέρει ότι η αξιοπρέπεια δεν χρειάζεται εράνους, χρειάζεται πολιτική βούληση και θεσμική ευθύνη, οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν καλύπτονται με δωρεές,

Το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, δηλώνει ότι στηρίζει τη θέση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και άλλων αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων Αναπήρων που ζητούν την κατάργηση του Ραδιομαραθώνιου και άλλων παρόμοιων εράνων, οι οποίοι αναπαράγουν στερεότυπα και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

Σε ανακοίνωση του κινήματος προστίθεται πως ο Ραδιομαραθώνιος, παρά την ιστορική του συμβολή σε εποχές όπου απουσίαζαν κρατικές πολιτικές, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, αλλα αντιθέτως, η φιλοσοφία του στηρίζεται σε ένα παρωχημένο φιλανθρωπικό μοντέλο, που προβάλλει τα άτομα με αναπηρία ως «αντικείμενα οίκτου και ελέους», αντί ως πολίτες με ίσα δικαιώματα.

Επίσης αναφέρει ότι η αξιοπρέπεια δεν χρειάζεται εράνους, χρειάζεται πολιτική βούληση και θεσμική ευθύνη, οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν καλύπτονται με δωρεές, αλλά με επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, διαφάνεια, νομοθεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες και πως η φωνή των ατόμων με αναπηρία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δράσης που αφορά και επηρεάζει τη ζωή τους.

ΚΥΠΕ

