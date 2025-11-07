Πρώτη επίσκεψη Έρχιουρμαν στην Άγκυρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του

Μετά την «ανάληψη των καθηκόντων του» θα επισκεφθεί την Άγκυρα ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμάν, δήλωσε ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, ενώ υποστήριξε πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική γραμμή για «λύση δύο κρατών» μετά τις «εκλογές» στο ψευδοκράτος. Υποστήριξε ακόμη ότι οι σχέσεις με την Τουρκία θα συνεχιστούν «με τον πιο στενό τρόπο».

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό διαδικτυακό κανάλι Medyascope, ο Ουστελ είπε ότι η «κυβέρνησή» του θα συνεχίσει το έργο της «με αποφασιστικότητα» και ότι η συνεργασία με την Άγκυρα θα ενισχυθεί περαιτέρω.

«Οι σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας θα συνεχιστούν με τον πιο στενό τρόπο ανάμεσα στις δύο αδελφικές χώρες», ανέφερε.

Ο Τ/κ πολιτικός επανέλαβε ότι η «πολιτική των δύο κρατών» αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της γραμμής που υιοθέτησαν τόσο η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας όσο και η «βουλή» της «τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.

«Η απόφασή μας είναι ξεκάθαρη», είπε, «θα συνεχίσουμε να εξηγούμε στον κόσμο τη θέση μας για δύο ισότιμα κράτη με καθεστώς κυριαρχίας και διεθνούς δύναμης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η υποστήριξη του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη «λύση των δύο κρατών» έχει μεγάλη σημασία, προσθέτοντας ότι «όσο ο Πρόεδρος της Τουρκίας υπερασπίζεται αυτή την πολιτική, κι εμείς θα βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή».

Ο Ουστελ αποκάλυψε τέλος ότι ο νεοεκλεγείς «πρόεδρος» Τουφάν Έρχιουρμαν πρόκειται να πραγματοποιήσει σύντομα επίσκεψη στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της πρώτης του «επίσημης» επαφής μετά την «ανάληψη των καθηκόντων του».

ΚΥΠΕ