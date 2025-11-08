Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έρχιουρμαν - Τι αναφέρει η Kıbrıs Postası

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η επίσκεψη στην Άγκυρα θεωρείται οριστική, με την ακριβή ημερομηνία να αναμένεται να καθοριστεί τη Δευτέρα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα το πρώτο του ταξίδι στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η επίσκεψη στην Άγκυρα θεωρείται οριστική, με την ακριβή ημερομηνία να αναμένεται να καθοριστεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Kıbrıs Postası», η επίσκεψη του κ. Έρχιουρμαν έχει επιβεβαιωθεί για την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την παραμονή του στην τουρκική πρωτεύουσα, αναμένεται ότι θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και σειρά άλλων επαφών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΑΓΚΥΡΑtobacco

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα