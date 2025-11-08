Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έρχιουρμαν - Τι αναφέρει η Kıbrıs Postası

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα το πρώτο του ταξίδι στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η επίσκεψη στην Άγκυρα θεωρείται οριστική, με την ακριβή ημερομηνία να αναμένεται να καθοριστεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η διαδικτυακή ενημερωτική ιστοσελίδα «Kıbrıs Postası», η επίσκεψη του κ. Έρχιουρμαν έχει επιβεβαιωθεί για την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την παραμονή του στην τουρκική πρωτεύουσα, αναμένεται ότι θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και σειρά άλλων επαφών.

Πηγή: ΚΥΠΕ