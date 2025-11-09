Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στις συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις, διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στη συνέχιση των συζητήσεων την ερχόμενη εβδομάδα για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι διεργασίες για τρεις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέσα στην προσπάθειά της Κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει το κράτος, να το κάνει πιο φιλικό προς τον πολίτη, αλλά την ίδια στιγμή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πρωτίστως της μεσαίας τάξης και της οικογένειας.

Όπως είπε, η πρώτη αφορά τη συνέχιση των συζητήσεων για το φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας. «Μετά από τόσα χρόνια η Κυβέρνηση έφερε συγκεκριμένες προτάσεις και ελπίζω, θέλω και δημόσια να κάνω μια έκκληση, να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι συζητήσεις έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου προς όφελος του κυπριακού λαού», είπε.

Το δεύτερο θέμα, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφορά τις συζητήσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, «μια μεταρρύθμιση», σημείωσε, «που είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, την ανάγκη αξιολόγησης όλων μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελπίζω να έχουμε θετικές εξελίξεις και να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν γιατί υπάρχει και μια άλλη πτυχή με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, καθώς είναι ένα από τα βασικά ορόσημα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αν δεν υλοποιήσει η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε πως η ανάγκη για κατάληξη στο συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά κυρίως το γεγονός ότι βρίσκεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά το ότι είναι μια αναγκαιότητα εδώ και καιρό. «Αλλά, επαναλαμβάνω, αν δεν προχωρήσουμε υπάρχει και αυτή η σοβαρή οικονομική επίπτωση να υπάρξουν οικονομικές απώλειες για την Κυβέρνηση», είπε.

Η τρίτη συζήτηση, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφορά τη μεταρρύθμιση της ΑΤΑ. «Συνεχίζεται η προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο να ενισχύσουμε με όλες τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε, την μεσαία τάξη και την οικογένεια», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο Β’ ή αν θα τεθεί κάτι άλλο στο τραπέζι για το θέμα της ΑΤΑ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «σε τέτοια θέματα σημαντικά όπως και στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, της μεταρρύθμισης της ΑΤΑ δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται και όλοι πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατό ένα θετικό αποτέλεσμα», τόνισε.

ΚΥΠΕ