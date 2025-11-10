Ενέργεια και θαλάσσια σύνορα στο επίκεντρο της συνάντησης Χριστοδουλίδη - Σααντί

Την περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζήτησαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου, Τζόζεφ Σααντί, στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση έγινε στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου.

Συζητήθηκε η συνεργασία Κύπρου-Λιβάνου ως προς την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού. Επίσης συζητήθηκαν η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, έπειτα και από την πρόσφατη απόφαση του λιβανικού Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το ενεργειακό δυναμικό της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Λίβανος είναι η πλησιέστερη χώρα στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος μετέβη στη Βηρυτό λίγο μετά την εκλογή του Προέδρου Αούν.

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται πολύ στενά μαζί και έχουν εξαίρετες σχέσεις.

«Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ εργαζόμαστε σκληρά για να έχουμε θετικές εξελίξεις αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου. Ταξίδευσα στον Λίβανο με την Πρόεδρο της Κομισιόν πριν από ένα χρόνο και ήταν η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποίησε Πρόεδρος της Κομισιόν στον Λίβανο. Και θέλουμε να δούμε απτές θετικές εξελίξεις και εργαζόμαστε και με άλλα κράτη της ΕΕ, για να αρχίσουμε συζητήσεις για μια συνολική στρατηγική συμφωνία της ΕΕ με τον Λίβανο», σημείωσε σχετικά.

Είπε ακόμη ότι κατά τη σημερινή συνάντηση «θα συζητήσουμε, επίσης, την πιθανότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι απτό, ώστε να εργαστούμε και με την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση για την πολιτική και οικονομική της στήριξη».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της περαιτέρω ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου – Λιβάνου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Συνεργασία Κύπρου-Λιβάνου στην παραγωγή ηλεκτρισμού

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Σααντί είπε ότι ο Λίβανος πρέπει να αυξήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην οικονομία και τον πληθυσμό του και να το κάνει με χαμηλότερο κόστος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Πρόσθεσε ότι για αυτόν τον σκοπό η Κυβέρνηση του Λιβάνου εργάζεται σε πολλά μέτωπα για να προσελκύσει επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην ικανότητα ηλεκτροπαραγωγής, συμβατικής και ανανεώσιμης, ώστε να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς και η διασύνδεσή του με την περιοχή, καθώς κάτι τέτοιο έχει νόημα για όλους.

«Είμαι ευτυχής που συναντήθηκα σήμερα με τον ομόλογό μου στην Κύπρο, για να συζητήσουμε τρόπους συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και της διασύνδεσης, και συμφωνήσαμε επίσης να δημιουργήσουμε τεχνικές ομάδες εργασίας για την προώθηση της πρωτοβουλίας», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν τα σχέδια αυτά απαιτούν την εκ των προτέρων κύρωση της συμφωνίας για τα θαλάσσια σύνορα από το λιβανικό κοινοβούλιο, ο κ. Σααντί απάντησε ότι το λιβανικό Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει την τελευταία οριοθέτηση των συνόρων και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Πρόεδρος του Λιβάνου θα την υπογράψει απευθείας τις επόμενες εβδομάδες, κλείνοντας έτσι αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να προχωρήσει και να την υπογράψει ή να ζητήσει από έναν από τους υπουργούς να την υπογράψει», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας του Λιβάνου στην Κύπρο είναι αποτέλεσμα των επαφών που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον Πρόεδρο Αούν.

«Το τι έχει εξελιχθεί εδώ είναι μία σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Απλώς να θυμίσουμε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν ο πρώτος επισκέπτης μόλις ο Πρόεδρος Αούν είχε αναλάβει καθήκοντα και αυτή η επίσκεψη είναι μία συνέχεια των τοποθετήσεων που είχαν κάνει οι δύο Πρόεδροι», εξήγησε περαιτέρω.

Προσέθεσε ότι ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου ουσιαστικά ήρθε με κάποιες γνώμες και ιδέες για να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ώστε να μπορέσει ο Λίβανος να αναπτύξει τα δίκτυα ηλεκτρισμού του, αλλά και να υπάρχει και κάποιου είδους ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως επί το πλείστον από την Κύπρο, προκειμένου να μπορέσει επιτύχει ο Λίβανος αυτονομία όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια.

«Καταλαβαίνετε ότι πέραν από το θέμα ηλεκτρισμός, καλύψαμε και τα θέματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι εξαιρετικά νέα το γεγονός ότι υπάρχει τώρα ένα σύνορο το οποίο έχει συμφωνηθεί. Αντιλαμβάνομαι από τον φίλο Υπουργό ότι ο Πρόεδρος Αούν μπορεί να υπογράψει αυτό το διάταγμα ώστε να επισημοποιηθεί αυτή η διευθέτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στις σχέσεις των δύο χωρών, διότι οι υδρογονάνθρακες μπορεί να είναι παντού, ακόμη και πάνω σε σύνορα, και στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης», σημείωσε σχετικά

Επανερχόμενος στο θέμα του ηλεκτρισμού, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία αφορούν την ίδια την παραγωγή, η οποία δεν είναι σταθερή και κατά κύριο λόγο συμβατική, και αυτή τη στιγμή, μέσα από βοήθεια από ευρωπαϊκές τράπεζες και την Παγκόσμια Τράπεζα, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ώστε να έρθουν στο Λίβανο επενδύσεις από ιδιώτες.

«Σίγουρα το κράτος του Λιβάνου θα ήθελε να έχει την συνεισφορά τους σε αυτές τις διευθετήσεις με τους ιδιώτες, οπότε και εμείς θα δώσουμε οποιαδήποτε γνώση έχουμε γύρω από τον τομέα αυτό», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για τη διαδικασία που απομένει από την κυπριακή πλευρά ούτως ώστε να κυρωθεί και από τα δύο κράτη η συμφωνία οριοθέτησης, ο Υπουργός είπε ότι από τη στιγμή που έχει συνομολογηθεί η συμφωνία είναι απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να υποδείξει το άτομο το οποίο θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίες. «Πιστεύω ότι ακόμα και με ένα διάταγμα, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη Βουλή, αυτό το λέω με επιφύλαξη, μπορεί να υπογραφούν αυτές οι συμφωνίες με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν υπήρξαν εξελίξεις που να οδήγησαν στην επαναφορά στο προσκήνιο του αγωγού EastMed από την ισραηλινή πλευρά, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι πλέον το ενεργειακό δυναμικό της Ανατολικής Μεσογείου ελκύει την προσοχή πολλών.

«Καταλαβαίνετε ότι το φυσικό αέριο, το οποίο βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματικό στη διοχέτευση των αγωγών οι οποίοι βρίσκονται στον κάθετο διάδρομο, και ο κάθετος διάδρομος έχει σημείο εκκίνησης την Αλεξανδρούπολη και ουσιαστικά διακλαδώνεται μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας προς την Ουκρανία», εξήγησε στη συνέχεια.

«Οπότε το 3+1 και το ενδιαφέρον των Αμερικανών ήταν πρώτιστα ο συγκεκριμένος κάθετος διάδρομος, όμως η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά έχει αυτό το ενεργειακό δυναμικό. Σύντομα θα έχουμε και φυσικό αέριο το οποίο θα παράγεται μέσα από τη δική μας την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ήδη υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο έχει το μεγάλο κοίτασμα του Λεβιάθαν και άλλα μικρότερα κοιτάσματα, οπότε το Ισραήλ στην τοποθέτηση την οποία είχε κάνει λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον να συνδέσει το δίκτυο φυσικού αερίου του με τη χώρα που έχει μεγάλη λογική, που είναι ουσιαστικά η Κύπρος», επεσήμανε.

«Δεν σημαίνει αναβίωση του EastMed, αλλά μπορεί να σημαίνει οποιαδήποτε άλλη σύνδεση του δικτύου φυσικού αερίου του Ισραήλ με την Κύπρο. Εννοείται ότι το Ισραήλ έχει διασυνδέσεις με αγωγούς οι οποίες συνδέουν την Αίγυπτο, είναι από την ξηρά που γίνονται αυτές, και ήδη το Ισραήλ τροφοδοτεί την Αίγυπτο αλλά και την Ιορδανία με φυσικό αέριο», κατέληξε ο Υπουργός.

ΚΥΠΕ