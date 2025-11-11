«Πρόσφυγες για δεύτερη φορά»: Πάγωμα εκποιήσεων 1ης κατοικίας σε προσφυγικούς συνοικισμούς ζητούν βουλευτές

Η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής συζήτησε εκ νέου το θέμα των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας εκτοπισμένων σε προσφυγικούς συνοικισμούς, με τα μέλη της να απαιτούν από τις εταιρείες εξαγοράς δανείων να παγώσουν για τρεις μήνες όλες τις σχετικές διαδικασίες.

Η συζήτηση, που διεξήχθη την Τρίτη, σημαδεύτηκε από την έντονη αγανάκτηση των βουλευτών, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι οι συμπεριφορές των εταιρειών εξαγοράς δανείων «ξεπερνούν και τους τοκογλύφους».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, Νίκος Κέττηρος, κάλεσε τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να αναστείλουν κάθε εκποίηση πρώτης κατοικίας για το επόμενο τρίμηνο, δίνοντας χρόνο για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων με τους δανειολήπτες.

Κάλεσε τους δανειολήπτες των προσφυγικών συνοικισμών, αλλά και άλλες ευάλωτες ομάδες, να απευθυνθούν στις εταιρείες μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, για αναδιαρθρώσεις και διευκολύνσεις, σημειώνοντας ότι «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, η Βουλή θα εξετάσει νομοθετικές παρεμβάσεις».

Εξάλλου, η Επιτροπή Προσφύγων θα επανέλθει στο θέμα μετά τα Χριστούγεννα, όταν θα εξετάσει αν οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για διάλογο και ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής «αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, η Βουλή προτίθεται να εξετάσει νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών».

Όπως τόνισε ο κ. Κέττηρος, «κανένας δεν ζητά διαγραφή χρεών, ζητούμε μόνο ανθρωπιά», σημειώνοντας ότι «είναι προς το συμφέρον των ίδιων των εταιρειών να μην πετάξουν κόσμο έξω από τα σπίτια του».

Πέραν των 1.300 κατοικιών σε συνοικισμούς βρίσκονται υποθηκευμένες έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ο κ. Κέττηρος αποκάλυψε ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, 763 κατοικίες σε συνοικισμούς βρίσκονται υποθηκευμένες έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ άλλες 599 περιπτώσεις αφορούν εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

«Η κύρια κατοικία στην Κύπρο δεν προστατεύεται από κανέναν», δήλωσε για να προσθέσει ότι η νομοθεσία επιτρέπει σε εταιρείες να λειτουργούν ως «τοκογλύφοι».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων κατήγγειλε ότι δανειολήπτες έχουν αντιμετωπίσει «ειρωνείες, απειλές και εξευτελισμούς» όταν προσπάθησαν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Είπε ότι «οι πρόσφυγες ξεσπιτώθηκαν το 1974 και τώρα ζητούν μόνο να πεθάνουν αξιοπρεπώς στα σπιτάκια των συνοικισμών», τονίζοντας πως «είναι αδιανόητο το Υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθεί ως απλός παρατηρητής».

«Πρόσφυγες για δεύτερη φορά»

Η Τζένη Παπαχαραλάμπους, Διευθύντρια του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, τόνισε ότι «είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν δεύτερη φορά πρόσφυγες».

Ο Σύνδεσμος ζήτησε από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων να καλέσουν προσωπικά κάθε δανειολήπτη, που έχει υποθηκεύσει προσφυγική κατοικία, ώστε να εξεταστούν λύσεις κατά περίπτωση.

Η κ. Παπαχαραλάμπους έκανε λόγο για 512 υποθέσεις που αφορούν εταιρείες εξαγοράς δανείων, ενώ οι περιπτώσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ «είναι σχεδόν διπλάσιες».

Πρότεινε οι ηλικιωμένοι χωρίς εισόδημα να παραμείνουν δια βίου στα σπίτια τους πληρώνοντας χαμηλό ενοίκιο και κάλεσε σε τρίμηνη αναστολή των πλειστηριασμών.

Επεσήμανε, επίσης, το πρόβλημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, καθώς «πολλοί δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνουν οι επιστολές εκποίησης».

Αγανακτισμένοι οι Βουλευτές

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, αναφέρθηκε στην «ιδιαιτερότητα των εκτοπισμένων», που παρά το ότι διαθέτουν περιουσίες στα κατεχόμενα, αυτές έχουν μηδενική αξία στο κτηματολόγιο.

«Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για απόδοση της αξίας των περιουσιών, σε συνδυασμό με την κρίση του 2013, οδήγησε πολλούς στην αδυναμία πληρωμής», είπε.

Ζήτησε, επίσης, ευαισθησία και συναινετικές λύσεις, υπογραμμίζοντας πως η Επιτροπή Προσφύγων θα προχωρήσει και σε νομοθετικές ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

Η κ. Σούπερμαν αναφέρθηκε σε περίπτωση γυναίκας πρόσφυγα, η οποία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε κυβερνητικό οικισμό, για δάνειο μόλις 20.000 ευρώ, ενώ μεγαλώνει μόνη της παιδί με ειδικές ανάγκες.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της πολιτείας και των τραπεζών, κάνοντας λόγο για «ατιμία χωρίς προηγούμενο».

«Οι πολίτες δεν φταίνε. Φταίει η πολιτεία που με τα κουρέματα της Μέρκελ και του Σόιμπλε λήστεψε τον κόσμο μέρα μεσημέρι», είπε, προσθέτοντας ότι ο νόμος του 2018 που διευκολύνει τις εκποιήσεις είναι «άκρως αντισυνταγματικός».

Ο κ. Κουλίας πρότεινε να τερματίζεται ο τόκος όταν διπλασιάζεται το αρχικό κεφάλαιο, καθώς «πέραν τούτου είναι τοκογλυφία», και να απαλλάσσονται οι εγγυητές όταν εκποιείται το ακίνητο.

«Υπάρχουν δάνεια που από 190.000 λίρες έγιναν 4,5 εκατομμύρια. Ούτε οι τοκογλύφοι δεν κάνουν τέτοιες δουλειές», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ