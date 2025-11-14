Δημοσκόπηση του ΡΙΚ: Ντέρμπι ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά, μεγάλη έκπληξη ο Φειδίας (πίνακες)

Στην πρώτη θέση με 17% βρίσκονται ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η MRC Cypronetwork Ltd για λογαριασμό του ΡΙΚ, με το κόμμα «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου να εισέρχεται με σχετική άνεση στη Βουλή, εξασφαλίζοντας ποσοστό 4,5%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει την τρίτη θέση με ποσοστό 11,5%, ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 7,5% και πέμπτο κατατάσσεται το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με ποσοστό 6%. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν εξασφαλίζουν είσοδο στη Βουλή, με την ΕΔΕΚ να λαμβάνει 2,5%, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να παίρνει 2%, το Volt 2%, το Κίνημα Κυνηγών 1,5%, ενώ η ΔΗΠΑ και το Κόμμα για τα Ζώα λαμβάνουν 1%. Στην ουσία τρίτο κόμμα είναι οι αναποφάσιστοι οι οποίοι αγγίζουν το 14%, με την αποχή να φτάνει στο 6,5%.

Συσπειρώσεις

Τη μεγαλύτερη συσπείρωση παρουσιάζει το ΕΛΑΜ με 79%, ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 77%, το ΔΗΚΟ με 68%, ο ΔΗΣΥ με 60%, η ΕΔΕΚ με 42%, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με 39% και η ΔΗΠΑ με 28%.

Το 79% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντούν ότι τα σημερινά κόμματα στην Κύπρο μάλλον δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, ενώ μόνο το 15% δηλώνει ότι μάλλον ανταποκρίνονται. Στην ερώτηση εάν αισθάνονται πιο κοντά σε κάποιο κόμμα από ότι στα υπόλοιπα (κομματική ταύτιση), 65% των συμμετεχόντων δηλώνει «ναι» και 32% απαντά «όχι». Το ενδιαφέρον για τις βουλευτικές εκλογές φτάνει στο 64%, ενώ 36% από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Έντονη δυσαρέσκεια καταγράφεται για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η οποία αγγίζει το 74%, ενώ μόνο το 23% δηλώνει ικανοποιημένο. Στο 70% βρίσκεται η δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό, με το 24% να δηλώνει ικανοποιημένο. Επίσης, το 76% δηλώνει δυσαρέσκεια για τον τρόπο που διαχειρίζεται ο ΠτΔ την εσωτερική διακυβέρνηση του τόπου και το 19% απαντά ότι είναι ικανοποιημένο.

Το 62% δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση ενώ μόνο το 9% απαντά ότι βρίσκεται σε σωστή πορεία. Πάντως το 49% κρίνει ότι οι σχέσεις των κυβερνήσεων Ελλάδας – Κύπρου είναι καλές, ενώ 24% απαντά «όχι καλές».

Σημαντικότερα προβλήματα

Η διαφθορά κατατάσσεται ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας με ποσοστό 28%, ακολουθεί η ακρίβεια/κόστος ζωής με 24% και τρίτο το εθνικό ζήτημα/σχέσεις με Τουρκία (13%). Τέταρτο στην κατάταξη βρίσκεται το μεταναστευτικό/προσφυγικό με 10%, ενώ 8% τοποθετεί την οικονομία ως το πιο σημαντικό πρόβλημα.

Βουλή και αντιπολίτευση

Επίσης, το 81% δηλώνει δυσαρεστημένο με από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της η αντιπολίτευση, ενώ ικανοποιημένο είναι μόνο το 12%. Η δυσαρέσκεια για τη Βουλή αγγίζει το 79% και μόνο 15% δηλώνει ικανοποίηση για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά της.

Κυπριακό

Το 80% απαντά ότι δεν πιστεύει ότι σήμερα είμαστε πιο κοντά σε λύση του Κυπριακού σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Το Απρίλιο του 2024 απάντησε «όχι» το 92%.

Η ταυτότητα της έρευνας:

Η έρευνα διενεργήθηκε από την MRC Cypronetwork Ltd για λογαριασμό του ΡΙΚ, σε παγκύπρια κάλυψη, με δείγμα 1422 άτομα, ηλικίας 18 και άνω, με δικαίωμα ψήφου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου - 17 Οκτωβρίου 2025 και ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με την ηλικιακή κατανομή της απογραφής της CYΣΤΑΤ του 2021. Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 2,7%.