Με στίχους του Καβάφη απαντά ο Οδυσσέας στον Χασαπόπουλο: «Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις»

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απαντά στα όσα τις προηγούμενες ημέρες ανέφερε για το πρόσωπο του, ο πρώην συνεργάτης του, Αντρέας Χασαπόποπουλος. Ο επικεφαλής του «ΑΛΜΑ», κατηγορεί τον πρώην συνεργάτη του, μεταξύ άλλων για συστηματική προσπάθεια «δολοφονίας χαρακτήρα».

Επιπλέον περιγράφει μια -κατά τον ίδιο-, κλιμακούμενη εκστρατεία λάσπης που άρχισε μετά τη ρήξη του ιδίου με τον Αντρέα Χασαπόπουλο το φθινόπωρο του 2025, όταν ο δεύτερος συνειδητοποίησε ότι η ένταξή του στο ψηφοδέλτιο του «Άλματος» δεν ήταν δεδομένη. Όπως εξηγεί, για εβδομάδες επέλεξε να μην απαντήσει όμως η ένταση και η επιμονή των επιθέσεων τον υποχρεώνουν πλέον να τοποθετηθεί προκειμένου να υπερασπιστεί «την αλήθεια και την αξιοπιστία του απέναντι στους πολίτες».

Ο επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ», τοποθετείται και για τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών μηνυμάτων την οποία θεωρεί πράξη «εκδικητική» και «απολύτως αήθη». Υποστηρίζει ότι η επιλεκτική παρουσίαση του περιεχομένου τους αλλοιώνει τόσο το πραγματικό νόημα όσο και το υπηρεσιακό πλαίσιο στο οποίο ανταλλάχθηκαν. Αναφέρεται επίσης σε στοχευμένη εργαλειοποίηση της διαδικτυακής δραστηριότητας του Χασαπόπουλου και διερωτάται κατά πόσο οι σημερινοί ισχυρισμοί θα διατυπώνονταν αν εκείνος είχε συμπεριληφθεί τελικά στο ψηφοδέλτιο του «Άλματος».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις (η μέρα που αφέθηκες κι ενδίδεις), και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα, και πιαίνεις στον μονάρχην Αρταξέρξη που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του, και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια». Κ. Καβάφης, «Η Σατραπεία»

Στην πολιτική ζωή εμφανίζονται συχνά πρόσωπα που, πιστεύοντας ότι υπηρετούν έναν «ανώτερο σκοπό», τελικά καταλήγουν να εξυπηρετούν τις πιο χαμερπείς σκοπιμότητες.

Το περιγράφει και ο Καβάφης, η στιγμή που κάποιος εγκαταλείπει τη δική του πορεία και ταξιδεύει στα Σούσα, πρόθυμος να υπηρετήσει έναν Αρταξέρξη που χαμογελά όσο τον θεωρεί χρήσιμο. Η παγίδα μένει πάντα η ίδια. Εκείνος που νομίζει πως κερδίζει θέση, δεν καταλαβαίνει το πραγματικό κόστος της συναλλαγής.

Ανέφερα προσφάτως ότι δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω με τη λασπολογία και τις ψευδολογίες που διακινεί τηλεοπτικώς και διαδικτυακώς ο Α. Χασαπόπουλος καθώς η χώρα έχει να ασχοληθεί με πολύ πιο σοβαρά θέματα. Είμαι, όμως, υποχρεωμένος να αναθεωρήσω τη στάση μου αυτή. Για μέρες δεν είπα τίποτα, περιμένοντας να δω αν και πότε θα κοπάσει η στοχευμένη λάσπη. Συνειδητοποιώντας όμως ότι είναι ανεξάντλητη, οφείλω να απευθυνθώ στους πολίτες υπερασπιζόμενος, όπως έπραττα πάντα, την αλήθεια.

Δολοφονία χαρακτήρα

Το «Άλμα» εισήλθε δυναμικά στην πολιτική ζωή της Κύπρου, ανατρέποντας το πολιτικό σκηνικό και δημιουργώντας ελπίδες και όραμα για την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Οι δυνάμεις του κατεστημένου, προσπαθώντας να διασωθούν, επιχειρούν την πολιτική δολοφονία μου. Δεν είναι πρωτότυπο – αποτελεί σταθερά στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Όσοι ενοχλούν το σύστημα πρέπει να εξοντωθούν με την ηθική σπίλωση του χαρακτήρα τους.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ είχε γίνει στόχος του FBI τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ: επιχειρήθηκε η πολιτική εξόντωσή του με διακινούμενες πληροφορίες για «εξωσυζυγικές σχέσεις». Ο Ρώσος αντιφρονών Αλεξέι Ναβάλνι, πριν τη δολοφονία του το 2024, είχε καταδικασθεί από το καθεστώς Πούτιν για οικονομικές «απάτες», «δυσφήμηση» και «καταφρόνηση δικαστηρίου». To 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του απένειμε το βραβείο Αντρέι Σαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ιταλός ανακριτής Αντόνιο Ντι Πιέτρο, επικεφαλής της επιχείρησης «Καθαρά Χέρια» τη δεκαετία του 1990, που αποκάλυψε την τεράστια διαφθορά του πολιτικού συστήματος στην Ιταλία, στοχοποιήθηκε από το σύστημα και κατηγορήθηκε ό ίδιος για «διαφθορά» και «κατάχρηση εξουσίας». Όλες οι κατηγορίες κατέπεσαν. Τέλος, η πρώην διώκτης της διαφθοράς στη Ρουμανία Λάουρα Κοβέσι, κατηγορήθηκε για «διαφθορά» και «κατάχρηση εξουσίας», το 2019, από το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, ενώ της απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα για δύο μήνες. Οι στημένες κατηγορίες δεν εμπόδισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τη διορίσει αργότερα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ασυναρτησίες και αντιφάσεις

Έρχομαι τώρα στα δικά μας. Διετέλεσα Γενικός Ελεγκτής για 10,5 χρόνια, από τον Απρίλη του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο Α. Χασαπόπουλος ήταν ήδη υπάλληλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη θέση του Διευθυντή Ελέγχου τον Γενάρη του 2018. Διετέλεσε υπηρεσιακός συνεργάτης μου για 3,5 χρόνια, περίοδο κατά την οποία αξιοποίησα, ως όφειλα, την εμπειρία, τις ικανότητες, τη διεισδυτικότητα και την εμπειρογνωμοσύνη του στα θέματα που χειριζόταν. Χειρίστηκα επίσης, όσο καλύτερα μπορούσα, τις συχνές συγκρούσεις του με συναδέλφους και θεωρώ ότι, στο βαθμό που ήταν δυνατό, πέτυχα να διατηρήσω το αναγκαίο καλό κλίμα ώστε να παράγεται το έργο που δικαίως απαιτούν οι φορολογούμενοι πολίτες.

Ακολούθως, διατήρησα μία, όχι στενή, κοινωνική επαφή μαζί του, η οποία διακόπηκε βίαια από τον ίδιο την 6η Οκτωβρίου 2025, όταν και αντιλήφθηκε ότι η συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος δεν ήταν δεδομένη. Έκτοτε, ο Α. Χασαπόπουλος ξεκίνησε έναν πόλεμο πρωτοφανούς έντασης και με ένα πάθος για αυτοδικαίωση και εκδίκηση, που εν τέλει τον κάνει να είναι απολύτως αντιφατικός και αναξιόπιστος.

Αρχικά, όταν ξεκίνησε την επίθεση, έλεγε ότι ήμουν «έντιμος» και «πολύ καλός Γενικός Ελεγκτής», αλλά σήμερα με χαρακτηρίζει «διεφθαρμένο». Αίφνης, για τον κ. Χασαπόπουλο, σε λίγους μήνες μεταμορφώθηκα από αρχάγγελο σε διάβολο.

Τον Σεπτέμβριο 2025 συνυπέγραψε το καταστατικό του «Άλματος», αναγνωρίζοντας έτσι τη (Μεταβατική) Εκτελεστική Γραμματεία και τα μέλη της, τα οποία αναγράφονταν στο καταστατικό. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 δημόσια εκθείαζε τη σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας Ένα μήνα αργότερα, άρχισε να ρίχνει λάσπη κατά μελών της ίδιας αυτής Γραμματείας, προωθώντας δημοσίως παντελώς ατεκμηρίωτες καταγγελίες για ανθρώπους που δήθεν «θα έπρεπε να είναι στη φυλακή». Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγές λιβέλου για τις συκοφαντικές καταγγελίες του.

Αν και είχε ήδη αρχίσει τις επιθέσεις εναντίον μου, διαβεβαίωσε δύο φορές σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές εκπομπές, με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδεμία σχέση είχα με τη διαδικτυακή Σελίδα του, και ότι αυτός είχε τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό της. Αναιρώντας τον εαυτό του διατείνεται τώρα το εντελώς αντίθετο.

Ισχυρίστηκε αρχικά ότι διορίστηκα Γενικός Ελεγκτής «με ρουσφέτι», ενώ γνωρίζει - και το έχω πει δημόσια - ότι ήμουν ήδη για 4 χρόνια Διευθυντής Ελέγχου στο Υπουργείο Μεταφορών και ότι ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, τότε υπουργός Μεταφορών, με εισηγήθηκε λόγω της άριστης επαγγελματικής συνεργασίας μας. Τώρα, αναίρεσε τα περί «ρουσφετιού», λέγοντας ότι «δεν ήταν ρουσφέτι». Συγχρόνως, χωρίς να αντιλαμβάνεται την αυτογελοιοποίηση, παραδέχθηκε δημοσίως ότι χρησιμοποίησε ανεπιτυχώς κουμπάρο του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για να διοριστεί εκείνος στη θέση του Γενικού Ελεγκτή!

Ψέματα χωρίς ντροπή

Ο Α. Χασαπόπουλος, χωρίς ίχνος ντροπής, διακινεί, εν γνώσει του, πληθώρα χονδροειδών ψεμάτων:

• Ισχυρίστηκε ότι το 2014 ήταν «πρώτος τη τάξει» στην Ελεγκτική Υπηρεσία μετά την αποχώρηση της κας Γιωρκάτζη, θέλοντας να δείξει ότι ο δικός του διορισμός στη θέση του Γενικού Ελεγκτή θα ήταν η πιο λογική εξέλιξη. Η πραγματικότητα είναι πως υπήρχε Βοηθός Γενικού Ελεγκτή, υπήρχε ένας Διευθυντής Ελέγχου, και ο Α. Χασαπόπουλος ήταν ένας από τους έξι λειτουργούς στην Κλίμακα Α14.

• Με κατηγόρησε για το σκάνδαλο του Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι, όντας απλός λειτουργός στο Υπουργείο Μεταφορών, προσωπικά έδωσα μάχες για την ανάδειξη του σκανδάλου αυτού, την περίοδο μάλιστα που η Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέν έπραττε για το σκάνδαλο.

• Με κατηγόρησε ακόμη και για τους αερόσακους Takata, κάτι που δεν χρειάζεται καν σχολιασμό.

• Ισχυρίστηκε ότι ο τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Χριστοφίδης είχε σχέση με το φωτοβολταϊκό πάρκο «ΦΑΕΘΩΝ» και ότι δήθεν πήρε μίζες. Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Ο κ. Χριστοφίδης δεν είχε καμία σχέση με το έργο, όπως δημοσίως διαβεβαίωσε ο συντονιστής του έργου.

• Ισχυρίστηκε ότι η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου «ξεκίνησε 8 εκατομμύρια και κατέληξε 33 λόγω μιζών». Πρόκειται για τεράστιο ψέμα που καταρρίπτεται από τα επίσημα στοιχεία του ίδιου του έργου.

• Ισχυρίστηκε ότι δήθεν του απέκρυψα ότι το «Άλμα» είχε λάβει μερικές μικρής αξίας χρηματοδοτήσεις (€6.000 η μέγιστη), καθ' όλα νόμιμες, ενώ αυτό το είχα πει δημόσια, αλλά και στον ίδιο, στην παρουσία τρίτου προσώπου.

• Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι του είπα πως ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου θέλει να επιστρέψει στην ηγεσία του ΔΗΣΥ και πως έχουμε ήδη συμφωνία συμπόρευσης με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Όλα αυτά είναι ψέματα – δικές του επινοήσεις.

Αήθεις ισχυρισμοί βάσει αποσπασματικών προσωπικών μηνυμάτων

Σχετικά με τη διαβόητη Σελίδα του στο Facebook, οι ισχυρισμοί του Α. Χασαπόπουλου είναι έωλοι, ψευδείς και αήθεις.

Την περίοδο Απριλίου 2014 - Ιανουαρίου 2018 συνυπήρξαμε με τον Α. Χασαπόπουλο στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Τα ιδιωτικά μηνύματα, τα οποία αηθώς δημοσιεύει κατά ριπάς από εκείνη την περίοδο, αφορούν συζητήσεις μεταξύ δύο συνεργατών, όταν η Ελεγκτική Υπηρεσία, εγώ προσωπικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ίδιος προσωπικά δεχόμασταν πόλεμο από το σύστημα. Αφορούν χειρισμό θεμάτων που αρμοδίως εξέταζε η Υπηρεσία.

Κάποια εξ αυτών αφορούν επιθέσεις στον ίδιο προσωπικά, για τα οποία του έλεγα την άποψή μου για το πώς θα έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δηλαδή, ο ίδιος δεχόταν επίθεση από συγκεκριμένη εφημερίδα κι εγώ συναδελφικά του έλεγα την άποψή μου για το πως να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ένα τέτοιο θέμα ήταν η φραστική επίθεση του Α. Χασαπόπουλου, με ομοφοβικά σχόλια, κατά συναδέλφου του και η πειθαρχική ποινή που μετά από διαδικασία που δρομολόγησα τού επιβλήθηκε. Παρουσιάζοντας τα μηνύματά μου αποσπασματικά, χωρίς τα συμφραζόμενά τους, με εμφανίζει να του έδινα ύποπτες οδηγίες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό μέχρι πού μπορεί να φτάσει η διαστρέβλωση.

Σε άλλα μηνύματα που είδα να κυκλοφορούν, του εξηγώ ότι δεν θα κάνουμε δηλώσεις εφόσον είχε ξεκινήσει η ποινική έρευνα, ή τον καλώ να κατεβάσει ανάρτησή του επειδή θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελεγκτική Υπηρεσία κ.λπ. Επαναλαμβάνω: ήταν υπηρεσιακά μηνύματα μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου αναφορικά με χειρισμούς επαγγελματικών θεμάτων.

Η δημοσίευση, για σκοπούς εκδίκησης, των προσωπικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουν δύο συνεργάτες, πέραν του ότι είναι ποινικά κολάσιμη και δημιουργεί υπόβαθρο για αστικές αγωγές, είναι μια εξαιρετικά ευτελής πράξη, μια πράξη που μαρτυρεί πρόθεση σπίλωσης, ιδίως όταν η δημοσίευση είναι επιλεκτικά αποσπασματική, χωρίς να είναι γνωστό το πλαίσιο της συζήτησης.

Όπως προανάφερα, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 - Σεπτεμβρίου 2024, μέχρι δηλαδή την απόλυσή μου από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, ο Α. Χασαπόπουλος ήταν ο μόνος και αποκλειστικός διαχειριστής της Σελίδας του στο Facebook. Όπως ήδη ανέφερα σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, επικοινωνούσαμε αραιά σε ανθρώπινο επίπεδο πριν την απόλυσή μου και πιο πυκνά στη συνέχεια. Ουδέποτε του έδωσα οποιαδήποτε οδηγία για ανάρτηση. Ό,τι άλλο ισχυρίζεται είναι παντελώς ψευδές. Και αναρωτιέμαι: Θα διατύπωνε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και τις ψευδολογίες αν σήμερα βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο του «Άλματος»;

Πολλοί με ρωτούν εύλογα γιατί δεν είχα διαχωρίσει τη θέση μου από τη Σελίδα. Ωστόσο, όπως είχα αναφέρει και ενώπιον του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, είχα διαχωρίσει τη θέση μου τρεις φορές γραπτώς (με ανακοινώσεις και αναρτήσεις) και σε διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις μου, όπως και του εκπροσώπου τύπου της Υπηρεσίας μας, όποτε τέτοιο θέμα εγειρόταν από δημοσιογράφο.

Προχωρούμε με το κεφάλι ψηλά

Για κάθε καλόπιστο άνθρωπο, είναι ξεκάθαρο ότι ο Α. Χασαπόπουλος, παίζει σήμερα το ρόλο εκείνου που, χωρίς να το καταλαβαίνει, εξυπηρετεί με τα χονδροειδή και ασύστολα ψεύδη του, το σύστημα που υποτίθεται πολεμούσε.

Οι πολίτες που αγωνιούν για την Κύπρο παρακολουθούν με λύπη και οργή τις ψευδολογίες του Α. Χασαπόπουλου και το κλίμα τοξικότητας και ευτέλειας που έχουν προκαλέσει. Οι μόνοι που επιχαίρουν είναι οι οπαδοί του κομματικού κατεστημένου, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν με την απήχηση του Κινήματος «Άλμα». Το σύστημα που επέβαλε τη θεσμική μου εξόντωση ως Γενικού Ελεγκτή βρίσκει τώρα ανέλπιστο σύμμαχο, στην προσπάθεια πολιτικής εξόντωσής μου, τον Α. Χασαπόπουλο.

Δεν θα τους περάσει. Όπως έχω ξαναγράψει, μπορεί να με απέλυσαν, μπορεί να με συκοφαντούν αλλά δεν θα κάμψουν τη μαχητικότητά μου για μια άλλη Κύπρο. Το «Άλμα» θα συνεχίσει τον αγώνα του για το άλμα στο μέλλον που έχει ανάγκη η χώρα. Συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής και εντείνουμε τη μάχη μας για την αναθέσμιση της χώρας. Δηλώνω κατηγορηματικά και υπεύθυνα στους συμπολίτες μας: δεν θα σας προδώσουμε. Δεν θα υποκύψουμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Θα προχωρήσουμε, με δύναμη και περηφάνεια, για την προκοπή της Κύπρου μας. Αυτή είναι η απαίτηση της κοινωνίας και σε αυτή θα ανταποκριθούμε ολόψυχα. Προχωρούμε με το βλέμμα μπροστά και το κεφάλι ψηλά. Με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και αλήθεια.