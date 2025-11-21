Χριστοδουλίδης: «Λύση μόνο με κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων»

Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παραμένουν ο πιο σταθερός, ο πιο συνεπής και ο πιο ανιδιοτελής σύμμαχος στον αγώνα που διεξάγει η Κύπρος για απελευθέρωση και επανένωση, ανέφερε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την τελετή απονομής τιμητικών μεταλλίων στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στη Μαλούντα, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και 15 ανδρών της Δύναμης που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974.

Συμπλήρωσε πως λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ούτε και μια διευθέτηση που θα κρατά τη χώρα δέσμια αναχρονιστικών εγγυήσεων και λογικών της ψυχροπολεμικής περιόδου της δεκαετίας του ’50.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η σημερινή τελετή έχει ως στόχο να εκπληρώσει ένα οφειλόμενο χρέος, μια ελάχιστη υποχρέωση της Κυπριακής Πολιτείας που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

«Εκπληρώνουμε, λοιπόν, σήμερα κατά τρόπο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό, το ηθικό χρέος της Κύπρου έναντι των ΕΛΔΥΚάριων αδελφών μας που την υπερασπίστηκαν με αυταπάρνηση από την τουρκική επιβουλή και στήριξαν αποφασιστικά την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, λοιπόν, σήμερα, σεμνά αλλά περήφανα, 65 χρόνια από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουμε, τιμούμε επίσημα την Ελληνική Δύναμη Κύπρου για τη συμβολή της στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας», σημείωσε στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αναγνωρίζοντας τη διαχρονική και ανεκτίμητη προσφορά της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου από την ίδρυσή της το 1960, τής απονέται το μετάλλιο «Προασπιστής της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», το οποίο μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους στρατιωτικούς, Έλληνες Κύπριους και Ελλαδίτες, που θυσιάστηκαν κατά την τουρκική εισβολή, ενώ απονέμεται, επίσης, στην ΕΛΔΥΚ το Μετάλλιο του «Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας» του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Και τα δύο μετάλλια απονέμονται συμβολικά στη σημαία της ΕΛΔΥΚ. Με την πολεμική αυτή σημαία, η ΕΛΔΥΚ αποβιβάστηκε στην πατρίδα μας το 1960 και έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974, προβαίνοντας σε πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης στα πεδία των μαχών. Η ιστορική αυτή σημαία, στην οποία το 1998 ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, απένειμε τον τίτλο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής όταν επισκέφθηκε την πατρίδα μας, είναι βαμμένη με το αίμα των στρατιωτών και αξιωματικών της ΕΛΔΥΚ, που πήραν μέρος στον πόλεμο του 1974», ανέφερε στη συνέχεια.

«Τιμούμε, λοιπόν, σήμερα επίσημα ως Κυπριακή Πολιτεία τους ΕΛΔΥΚάριους αδελφούς μας, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό του λαού μας εκείνες τις τραγικές ώρες της προδοσίας και της ανείπωτης καταστροφής. Το χρέος μας έναντί τους είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του Ελληνισμού, πληγή που αιμορραγεί μέχρι και σήμερα», συμπλήρωσε.

Χαιρέτισε επίσης ειδικά τα 15 μέλη της ΕΛΔΥΚ που πήραν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974 και οι οποίοι ήταν παρόντες στη σημερινή τελετή, ευχαριστώντας τους εκ μέρους της κυπριακής Πολιτείας για μια ακόμη φορά «για όσα έκαναν για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την αξιοπρέπεια του λαού και του έθνους μας».

«Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθεια που μας προσφέρατε, εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας αναζητούσε ένα αποκούμπι ελπίδας για να κρατηθεί όρθιος. Μαζί με την τιμημένη σημαία της ΕΛΔΥΚ, κρατήσατε ψηλά και το ηθικό μας ανάστημα. Γι’ αυτό και η σημερινή τελετή είναι ένα λιτό αντίδωρο των Ελλήνων της Κύπρου προς εσάς, σύμβολο παντοτινής εκτίμησης και σεβασμού», είπε ακολούθως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Υπενθύμισε ότι η ΕΛΔΥΚ, αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συγκροτήθηκε δυνάμει της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και η 65χρονη παρουσία της είναι ταυτισμένη με τα δραματικά γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο από τα πρώτα της βήματα ως ανεξάρτητο κράτος, έως και σήμερα.

«Από την τουρκοανταρσία του 1963-1964, κατά την οποία η ΕΛΔΥΚ είχε τις πρώτες απώλειες, μέχρι την παράνομη τουρκική εισβολή του 1974, η παρουσία της Δύναμης στην Κύπρο αποτέλεσε σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα στους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας. Χάρη στη θυσία 105 αξιωματικών και οπλιτών της, ανάμεσά τους και 26 που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αγνοούνται, καθώς και εκατοντάδων τραυματιών, η ΕΛΔΥΚ σταμάτησε την προέλαση του Αττίλα στη Λευκωσία και απέτρεψε την κατάληψη της πόλης», συμπλήρωσε σχετικά.

«Στεκόμαστε, λοιπόν, σήμερα με δέος στο μνημείο της ΕΛΔΥΚ όπου αναγράφονται όλοι οι πεσόντες της Δύναμης. Τα ονόματα των τιμημένων ανδρών της Δύναμης, που είναι χαραγμένα στις στήλες των ηρώων, θα μείνουν παντοτινά αποτυπωμένα στις καρδιές των Ελλήνων της Κύπρου», ανέφερε περαιτέρω.

«Εδώ και 51 χρόνια η Τουρκία συνεχίζει την παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του ενός τρίτου της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Για μισό και πλέον αιώνα η Τουρκία αρνείται να επιτρέψει την πρόσβαση σε αρχεία του στρατού κατοχής για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου, διευρύνει τον παράνομο εποικισμό και αλλοιώνει τον δημογραφικό χαρακτήρα της χώρας μας, εντατικοποιεί την οικονομική, την πολιτική, τη θρησκευτική χειραγώγηση των Τουρκοκυπρίων, καταστρέφει τη θρησκευτική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα τεκμήρια του παρατεταμένου εγκλήματος της Τουρκίας, το οποίο εργαζόμαστε για να τερματίσουμε μέσα από την αναζήτηση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε.

«Θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία του φίλου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, για να επαναλάβω ότι για εμάς, η Ελλάδα, και ο ελληνικός λαός, παραμένει ο πιο σταθερός, ο πιο συνεπής και ο πιο ανιδιοτελής μας σύμμαχος στον αγώνα που διεξάγουμε για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Και επιθυμώ και σήμερα, από την έδρα της τιμημένης ΕΛΔΥΚ, να στείλω προς όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα ότι για εμάς λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ούτε μπορούμε να συμβιβαστούμε με μια διευθέτηση που θα κρατά την πατρίδα μας δέσμια αναχρονιστικών εγγυήσεων και λογικών της ψυχροπολεμικής περιόδου της δεκαετίας του ’50», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Προσέθεσε ότι Κύπρος και Ελλάδα, πέραν της πλήρους συνεννόησης στα μεγάλα εθνικά θέματα, πορεύονται από κοινού για την επίτευξη αμοιβαίων στοχεύσεων σε μια πλειάδα θεμάτων και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα τελευταία λίγα χρόνια αυτή η κοινή πορεία γίνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κατά τρόπο πολύ συγκεκριμένο και δομημένο στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας που ο ίδιος εγκαινίασε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Αυτή η συνεργασία που είναι ιδιαίτερα επωφελής και για τους πολίτες μας, οικοδομείται σε στέρεα θεμέλια, που τα χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια, ο αλληλοσεβασμός και η αγάπη, απότοκο της αδελφικής σχέσης που είναι ριζωμένη εδώ και αιώνες», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε 40 μέρες η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «με βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επάρκεια σε αυτή τη μεγάλη εθνική πρόκληση, με την προσδοκία, με τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση σημαντικών νομοθετικών φακέλων και με τη φιλοδοξία να συνδράμουμε την προσπάθεια για μια Ευρώπη με περισσότερη αυτονομία, πιο αλληλέγγυα, πιο συμπεριληπτική, πιο αποτελεσματική για τους πολίτες της».

«Εξήντα πέντε χρόνια από την ανεξαρτησία της, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλώνει παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις, με ρόλο και λόγο στις ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις. Μια χώρα υπεύθυνη, σταθερή, αξιόπιστη, με αυτοπεποίθηση και με σίγουρο βηματισμό στον δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της ευημερίας», συμπλήρωσε σχετικά.

«Η σημερινή μέρα αποτελεί μια μεγάλη διπλή εορτή: θρησκευτική, καθώς ο απανταχού Ελληνισμός εορτάζει τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και ημέρα τιμής για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από τον ιερό αυτόν χώρο στέλνουμε μήνυμα αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και υπερηφάνειας», ανέφερε κλείνοντας.

«Την πρωτοχρονιά του 2026, την ώρα που η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κυματίζει περήφανα στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, η σκέψη μας θα ανατρέξει σε όσους αγωνίστηκαν για να υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, για όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, με την υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να τους δικαιώσουμε. Και για μας, η μοναδική δικαίωση περνά μέσα από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας. Αυτή είναι η μέγιστη οφειλή μας, αλλά και το παντοτινό μας χρέος», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας είπε ότι σήμερα τιμώνται οι αγώνες και οι θυσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας.

«Τούτη τη συμβολική ημέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία περιποιεί την ύψιστη τιμή στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου, απονέμοντας τα Μετάλλια του “Προασπιστή της Ελευθερίας” και του “Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας” στην ένδοξη, αιματοβαμμένη σημαία της. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του ελληνικού λαού, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρωτοβουλία σας, εσάς και την Κυβέρνηση, αναφορικά με την ανάδειξη του ιστορικού ρόλου και την ηθική αναγνώριση της προσφοράς της ΕΛΔΥΚ στην προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του Κυπριακού Ελληνισμού», σημείωσε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι από τις 16 Αυγούστου 1960, όταν και πάτησε για πρώτη φορά το έδαφος της Μεγαλονήσου, βάσει των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, «και εν μέσω ανυπόκριτα θερμών εκδηλώσεων αγάπης των Ελλήνων της Κύπρου, έως και σήμερα, η ΕΛΔΥΚ αποτελεί σταθερό υπερασπιστή της διεθνούς νομιμότητας, της ασφάλειας και της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και απόδειξη της έμπρακτης στήριξης της Ελλάδας προς τον Κυπριακό Ελληνισμό».

Τούτο αποδείχτηκε, όπως ανέφερε, με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, όταν οι άνδρες της ΕΛΔΥΚ «έγραψαν σελίδες απαράμιλλης ανδρείας, πολεμώντας απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις, με στόχο που επετεύχθη, την υπεράσπιση του ελεύθερου ακόμα τμήματος της Λευκωσίας».

«Σύμφωνα, μάλιστα, με το απόρρητο Πολεμικό Ημερολόγιο της ΕΛΔΥΚ, το οποίο κρατούσε κατά τη διάρκεια της εισβολής ο Ταγματάρχης Θεοδόσης Καλλιώρας, τότε Διευθυντής του 3ου Γραφείου της Δύναμης, το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ επλήγη από τις πρώτες βόμβες που έριξε ο Αττίλας στις 20 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, με απώλειες στο έμψυχο δυναμικό και στις εγκαταστάσεις της. Και αργότερα, στις 14 με 16 Αυγούστου, η μάχη του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, εκεί όπου η τιμή στάθηκε όρθια απέναντι στον παράνομο εισβολέα και κατακτητή, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη, για να μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη, αλλά κερδίζεται με αίμα και ιδρώτα. Η θυσία των ηρώων, πεσόντων και αγνοουμένων της ΕΛΔΥΚ, αφήνει μία ιερή παρακαταθήκη σε όλους εμάς», συμπλήρωσε σχετικά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, σήμερα δεν τιμάται απλώς ο ηρωισμός, η αυταπάρνηση και η θυσία των ανδρών της ΕΛΔΥΚ, αλλά ανανεώνεται ένας υπέρτατος όρκο τιμής, «να σταθούμε αντάξιοι εκείνων που έπεσαν, εκείνων που αγνοούνται ακόμα. Να διατηρήσουμε ζωντανή τη φλόγα της ενότητας των δυνάμεων του Ελληνισμού και της αταλάντευτης προσήλωσης μας στο δίκαιο αγώνα για ελευθερία».

«Ελλάδα και Κύπρος, ενωμένες με πανάρχαιους αδελφικούς δεσμούς συνεχίζουν να αγωνίζονται από κοινού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Μια λύση που θα στηρίζεται στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μια λύση που θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει την Κύπρο σε ένα κράτος ειρηνικό, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό, προς όφελος όλων των νόμιμων κατοίκων του. Όλων ανεξαιρέτως», υπογράμμισε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή την προσπάθεια. «Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Και όσο η κατοχή εξακολουθεί να πληγώνει τούτη τη γη, η παρουσία της ΕΛΔΥΚ έχει έναν βαθύτερο, ηθικό συμβολισμό. Είναι το ζωντανό σύμβολο ότι η Ελλάδα δεν ξεχνά, δεν αποστρέφει το βλέμμα της. Ότι η Ελλάδα είναι εδώ, ότι οι δεσμοί μας δεν λυγίζουν από τις δυσκολίες, αλλά χαλυβδώνονται από αυτές», συμπλήρωσε.

Ο βηματισμός της Κύπρου μέσα στην ΕΕ αυτές τις παραπάνω από δύο δεκαετίες δείχνει την αποφασιστικότητα, τη δημιουργικότητα και τον δυναμισμό του Κυπριακού λαού, και αυτό είναι η εξέλιξη που ανανεώνει την ελπίδα ότι η λύση του Κυπριακού είναι εφικτή, ανέφερε στη συνέχεια.

«Πενήντα ένα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η τύχη 750 και πλέον Ελλαδιτών και Κυπρίων, μεταξύ των οποίων και 26 στελεχών της ΕΛΔΥΚ, εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ πολλοί εξ εαυτών είναι βέβαιο ότι έπεσαν θύματα σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ο πόνος για τις οικογένειες τους, αν και βουβός, παραμένει αμείωτος. Εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναδεικνύουμε το ζήτημα των Αγνοουμένων και να στηρίζουμε τις σχετικές προσπάθειες, με όποιον τρόπο είναι δυνατόν, μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια, μέχρι να διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου εξ αυτών», υπογράμμισε επί του θέματος.

«Η σημερινή τελετή είναι μια στιγμή αυτογνωσίας. Μας θυμίζει ποιοι είμαστε, τι μας ενώνει και ποιον δρόμο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, τη σημαία της ΕΛΔΥΚ ψηλά — όχι μόνο ως στρατιωτικό λάβαρο, αλλά και ως φάρο αξιών: της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Γιατί η σημαία αυτή δεν ανήκει μόνο σε όσους την κράτησαν στο πεδίο της μάχης. Αυτή η σημαία που σήμερα δέχεται την ύψιστη τιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκει σε κάθε Ελλαδίτη και σε κάθε Κύπριο που πιστεύει πως το δίκαιο μπορεί να νικήσει την αυθαιρεσία, πως η ενότητα μπορεί να υπερβεί τη διαίρεση, πως το μέλλον δεν είναι η κατοχή αλλά η ειρήνη και η συνεργασία», κατέληξε ο κ. Τασούλας.

Των χαιρετισμών ακολούθησε η απονομή των τιμητικών μεταλλίων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατάθεση στεφάνων από τους προέδρους των δύο χωρών στο Μνημείο Ηρώων Πεσόντων και Αγνοουμένων της ΕΛΔΥΚ.

Είχε προηγηθεί το πρωί της Παρασκευής δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, έπειτα από την οποία ο κ. Τασούλας είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, κατά την οποία συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Κύπρου, τη συμβολή της στην εθνική υπόθεση καθώς και τις σημαντικές δωρεές της προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ