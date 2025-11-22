Το Άλμα επίσημα μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος - Αντιπρόεδρος η Τσικκίνη

Το Κίνημα Άλμα έγινε επίσημα νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (EDP) κατά τη διάρκεια του 21ου Συνεδρίου του EDP στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε η ίδια η παράταξη μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εκδήλωση παρέστη ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ενώ η Νικολέττα Τσικκίνη, Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού, εξελέγη ως μία εκ των Αντιπροέδρων του κόμματος.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε το όραμα και τις βασικές θέσεις του Κινήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλοιώνοντας συστηματικά τον χαρακτήρα των κατεχομένων περιοχών» και τόνισε ότι «το καθεστώς στα κατεχόμενα είναι υποτελής διοίκηση στην Τουρκία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όσο η Τουρκία διατηρεί 40.000 στρατιώτες στην Κύπρο, δεν μπορεί να θεωρείται συμβατή με τα κριτήρια του προγράμματος SAFE της ΕΕ.

Ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή και επισήμανε την αποφασιστικότητα του Κινήματος Άλμα «να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών του EDP, στη βάση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, του ορθολογισμού και μεταρρυθμιστικού πνεύματος, με στόχο την ευημερία των πολιτών, τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της Ευρώπης».