Φτιάξε εύκολα και γρήγορα σκορδόψωμο!

Ζεστό, μυρωδάτο και με μια πικάντικη νότα - το σκορδόψωμο του chef Γιώργου Τσούλη, σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις!

Υλικά

1 φρατζόλα ψωμί

1 κεφάλι σκόρδο

150 γρ. βούτυρο, μαλακωμένο

40 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

100 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

40 γρ. πεπερόνι, σε ροδέλες

1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

2 Σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, τοποθετούμε το κεφάλι σκόρδου, ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και κλείνουμε καλά το αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 10-20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να λιώσει.

3 Αφού είναι έτοιμο, το κόβουμε στη μέση. Σε ένα μπολ που έχουμε το βούτυρο, προσθέτουμε πιέζοντας το μισό σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και με ένα πιρούνι ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

4 Στον πάγκο εργασίας, κόβουμε το ψωμί στη μέση κατά μήκος. Αλείφουμε και τις δυο φέτες ψωμί με το βούτυρο. Προσθέτουμε την παρμεζάνα, τη μοτσαρέλα, το πεπερόνι και τις μεταφέρουμε σε ένα ταψί φούρνου.

5 Ψήνουμε στο γκριλ μέχρι να λιώσει το τυρί και ροδίσει. Όταν είναι έτοιμο πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό, κόβουμε σε μερίδες και σερβίρουμε.

#tsoulotip:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυριά της αρεσκείας σας.