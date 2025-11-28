ΠτΔ: Ύψιστη προτεραιότητα η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς

Η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογική προτεραιότητα, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, είπε ο ΠτΔ, προσθέτοντας πως όσο υφίσταται η παράνομη παρουσία τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, η θωράκιση της πατρίδας μας και του λαού μας είναι αδήριτη ανάγκη.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των πράσινων μπερέ στους νέους καταδρομείς, στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη», στο Σταυροβούνι, ο Πρόεδρος ανέφερε πως «είναι με χαρά, συγκίνηση, αλλά πρωτίστως με αισθήματα υπερηφάνειας, που συμμετέχω στη σημερινή τελετή ένταξης της νέας σειράς Καταδρομέων, σε μια από τις πλέον επίλεκτες δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς, τα τιμημένα ΛΟΚ».

Πρόσθεσε ότι μετά το πέρας της τελετής οι «λεβέντες που έχουμε απέναντί μας, θα ενταχθούν και επίσημα στο μάχιμο τμήμα των Μονάδων Καταδρομών, για να ενισχύσουν την αιχμή του δόρατος του στρατεύματος μας. Η παρουσία μου στη σημερινή τελετή, στόχο έχει να μεταφέρει, όχι μόνον συμβολικά αλλά πρωτίστως ουσιαστικά, την βαθιά εκτίμηση της πολιτείας, και τη δική μου προσωπικά, προς τους καταδρομείς μας, αλλά και ευρύτερα προς την ηγεσία, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς, τους άγρυπνους φύλακες της πατρίδας μας, που την επιτηρούν από ξηρά, θάλασσα και αέρα» είπε.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «σε μια χώρα που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και περιβάλλεται από υπαρκτούς κινδύνους και δυνητικές απειλές, η άμυνα και η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος της πατρίδας μας δεν είναι πολυτέλεια».

«Είναι η ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας, και θέλω για ακόμη μια φορά σήμερα, να επαναλάβω ότι όσο υφίσταται η παράνομη παρουσία τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, η θωράκιση της πατρίδας μας και του λαού μας είναι αδήριτη ανάγκη» σημείωσε.

Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε «ως Κυβέρνηση, στηρίζουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα και, κατ’ επέκταση, η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς, τόσο σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό όσο και την τεχνολογική της δυνατότητα, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και βασικό πυλώνα και της στρατηγικής μας για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσωτερικών και εξωτερικών».

Αναφερόμενος στη χθεσινή έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της συμμετοχής της Κύπρου στο SAFE, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη των όσων έχω προαναφέρει, αλλά και χειροπιαστή απόδειξη του αδιάλειπτου ενδιαφέροντός μας για αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς, ώστε να μετεξελιχθεί σε ένα ακόμα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό στράτευμα».

Αυτή μας την προτεραιότητα, συνέχισε «υπηρετεί και η συμφωνία για την εξασφάλιση στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, όπως της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί».

Παράλληλα, ανέφερε «η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός επεκτείνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Εθνικής Φρουράς και τον πιο βασικό πυλώνα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας. Ταυτόχρονα, μέσα από την προώθηση νέων προγραμμάτων, την εμβάθυνση συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικούς οργανισμούς, εργαζόμαστε για διαμόρφωση ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο με τη σειρά του θα αποδώσει ουσιαστικό όφελος και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στον τομέα της άμυνας της πατρίδας μας» σημείωσε.

Ανέφερε επίσης πως «πέραν της κατοχής του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ανάγκης επιτήρησης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, η γεωγραφική θέση της χώρας μας και η ευρωπαϊκή της ιδιότητα, δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις στον τομέα της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας».

«Το μεταναστευτικό, η τρομοκρατία, η πειρατεία, οι ασύμμετρες απειλές είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που απαιτούν συνεχή ενίσχυση και ετοιμότητα των Δυνάμεων Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι «ως το εγγύτερο Κράτος- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, η πατρίδα μας καλείται να ανταποκριθεί σε ανθρωπιστικές και άλλες επιχειρήσεις και αποστολές, καθώς και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα πως για κάποιους από τους νέους καταδρομείς «η ένταξη στο επίλεκτο τμήμα των καταδρομών φέρει και μια ιδιαίτερη, βαθιά συναισθηματική βαρύτητα γιατί στο ίδιο αυτό επίλεκτο τμήμα των ΛΟΚ, υπηρέτησαν οι πατεράδες και οι παππούδες σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας. Ορισμένοι μάλιστα έδωσαν τη ζωή τους ή/και πάλεψαν γενναία για την προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παραλαμβάνοντας το τιμημένο πράσινο μπερέ, οι νέοι καταδρομείς γίνονται «φορείς αυτής της παράδοσης και κληρονόμοι ενός υψηλού χρέους προς την πατρίδα».

Είπε επίσης ότι ποτέ δεν πρέπει να λησμονούν πως «οι δυνάμεις Καταδρομών, όπως και η Εθνική Φρουρά, δημιουργήθηκαν το 1964, όταν η πατρίδα μας δέχθηκε την πρώτη προσπάθεια της Τουρκίας για επιβολή των διχοτομικών της σχεδίων».

Ακόμα συνέχισε δεν πρέπει να λησμονούν πως «οι πρώτοι νεκροί της τουρκικής βαρβαρότητας ήταν οι καταδρομείς που θυσιάστηκαν για να κρατήσουν ελεύθερο το στρατηγικής σημασίας ύψωμα στον Λωρόβουνο, στις ηρωικές μάχες της Τηλλυρίας, τον Αύγουστο του 1964. Είναι χάρη και στην αυτοθυσία των τιμημένων ΛΟΚατζήδων που αποτράπηκαν τότε τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία επανήλθε το 1974, με την παράνομη εισβολή και την κατάληψη του 37% του εδάφους της πατρίδας μας».

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμα πως «το πολεμικό ημερολόγιο του μαύρου καλοκαιριού του 1974 είναι γεμάτο με παραδείγματα αυτοθυσίας των ΛΟΚατζήδων που τίμησαν τον όρκο τους και έπεσαν υπέρ βωμών και εστιών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας για να την κρατήσουν ελεύθερη, για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία».

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε μερικά από τα πράσινα μπερέ στους νέους καταδρομείς και παρακολούθησε διάφορες ασκήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ