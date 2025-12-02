Αυξάνεται το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο - Θα λύσει το «αίνιγμα» ο Τραμπ;

Οι αναλυτές που μίλησαν στον «Π» προειδοποιούν ότι η Κύπρος πρέπει να είναι έτοιμη εάν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σοβαρά στην περιοχή, προωθώντας συνεργασία μεταξύ των μακροχρόνιων αντιπάλων. Δεν πείθονται όλοι για το ενδεχόμενο αυξημένης εμπλοκής των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συμφωνούν ότι αν έρθει το επόμενο σχέδιο Τραμπ, η πολιτική ηγεσία μπορεί είτε να είναι προετοιμασμένη είτε να παρακολουθεί ως θεατής τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του την Κυριακή στην «Καθημερινή», όταν ρωτήθηκε για τη βελτίωση των σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, μίλησε για μια «νέα δυναμική», που αφήνει το παρελθόν πίσω, «δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο», ξεκινώντας ...

