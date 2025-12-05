«Με αγνόησαν»: Ο Μιχάλης Γιακουμή για τους λόγους της αποχώρησης του από την ΔΗΠΑ (ηχητικό)

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί από τη ΔΗΠΑ εξήγησε ο Βουλευτής Αμμοχώστου, Μιχάλης Γιακουμή. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση υποστήριξε ότι η ηγεσία της ΔΗΠΑ δεν τον έλαβε υπόψη ούτε συζήτησε την πρότασή του για συγκρότηση συνεργασίας με τις δυνάμεις του κεντρώου χώρου.

Ο κ. Γιακουμή υποστήριξε ότι εδώ και μήνες εξελισσόταν μια συζήτηση για συνεργασία ή και συνένωση ΔΗΠΑ -ΔΗΚΟ, η οποία κορυφώθηκε με τη συνέντευξη του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. «Όταν ρωτούσαμε τι συμβαίνει, αν υπάρχει πρόταση, δεν υπήρχε απόκριση. Την επόμενη μέρα στελέχη της ΔΗΠΑ έτρεξαν να το διαψεύσουν δημοσίως. Γι’ αυτό έστειλα επιστολή στον πρόεδρο της ΔΗΠΑ ζητώντας εξηγήσεις» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτησε να συζητηθεί η προοπτική συνεργασίας στον κεντρώο χώρο, όχι μόνο με το ΔΗΚΟ αλλά συνολικά, τονίζοντας ότι πολλά στελέχη της ΔΗΠΑ προέρχονται από το ΔΗΚΟ και οι δύο παρατάξεις «ήθελαν εδώ και οκτώ χρόνια ένα αγκάλιασμα». «Από το 2021 ψηφίζουμε τα ίδια νομοσχέδια, στηρίζουμε την ίδια κυβέρνηση, δεν υπήρχε λόγος να μην συζητηθεί και θεσμικά αυτό το ενδεχόμενο» ανέφερε.

Κατηγόρησε την ηγεσία της ΔΗΠΑ πως δεν σεβάστηκε την πρόταση που ο ίδιος κατέθεσε στο Πολιτικό Γραφείο και πως η ανακοίνωση του κόμματος μετά τη συνεδρία «δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά που έθεσα». «Δεν γίνεται να καταθέτει πρόταση ένας βουλευτής και να λένε ότι δεν υπάρχει» υπογράμμισε. Ανέφερε επίσης ότι είχε αποστείλει τρεις με τέσσερις επιστολές για οργανωτικά ζητήματα μετά τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές, χωρίς καμία ανταπόκριση.

Για το Κυπριακό, ο κ. Γιακουμή δήλωσε ότι η βάση συζήτησης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στο πλαίσιο αρχών που θέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν και αναγνώρισε ότι υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες ανάμεσα σε ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ.

Κληθείς να απαντήσει εάν βρίσκεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ο Μιχάλης Γιακουμή το αρνήθηκε. «Καμία συνεννόηση. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου και με δική μου κρίση» είπε. Ανέφερε ότι στο εξής θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος βουλευτής με στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινού μετώπου με όσες πολιτικές δυνάμεις αυτοπροσδιορίζονται στον κεντρώο χώρο, είτε πρόκειται για κόμματα είτε για προσωπικότητες.

«Το μείζον δεν είναι αν θα μπω ξανά στη Βουλή. Εδώ διακυβεύονται τα πάντα. Ο κεντρώος χώρος είναι κατακερματισμένος και έτσι θα ενισχυθεί η ακροδεξιά. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία» σημείωσε, προσθέτοντας ότι αφουγκράζεται τη βάση των ψηφοφόρων του και καταγράφει την επιθυμία για συνένωση.

Για το δικό του πολιτικό μέλλον είπε ότι θα λάβει αποφάσεις το επόμενο διάστημα, αφού αξιολογήσει την πορεία του κοινοβουλευτικού έργου του και τις εξελίξεις. «Δεν είναι θέμα προσωπικής διάσωσης. Είναι θέμα πολιτικής ευθύνης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

