Μίνι ανασχηματισμό του Υπουργικού αποφάσισε ο Χριστοδουλίδης – Ποιοι υπουργοί φεύγουν και ποιοι έρχονται

Σε μίνι ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου προχώρησε την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, διορίζοντας τον βουλευτή της ΔΗΠΑ Μαρίνο Μουσιούττα στη θέση του υπουργού Εργασίας, την Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα υφυπουργό Πρόνοιας, τον Κωνσταντίνο Φυτιρή υπουργό Δικαιοσύνης και τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη υπουργό Υγείας.

Επίσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποφάσισε τη μετακίνηση του Μιχάλη Δαμιανού από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Εκτός Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε ο Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος διορίζεται Επίτροπος Προεδρίας. Εκτός Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου αλλά και η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας:

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης:

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζεται ο κ. Μιχάλης Δαμιανός

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζεται ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής

Υπουργός Υγείας διορίζεται ο κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα

Επίτροπος Προεδρίας διορίζεται ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν τα απερχόμενα μέλη της Κυβέρνησης και για τη μεταξύ τους αγαστή συνεργασία.