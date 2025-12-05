Ποιοι είναι οι τέσσερις νέοι υπουργοί της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη – Βιογραφικά και φωτογραφίες

Σε ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου προχώρησε την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, διορίζοντας τέσσερα νέα πρόσωπα υπουργούς.

Μαρίνος Μουσιούττας

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποφάσισε τον διορισμό του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα στη θέση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γεννήθηκε στο Καϊμακλί, το 1964. Γονείς του ο Νίκος Μουσιούττας, γνωστός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ιδρυτικό μέλος και ηγετικό στέλεχος του ΔΗΚΟ και η Νίνα Κοιλαρά.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο State University of New York.

Κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης.

Εργάστηκε στο Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εργασίας και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Διετέλεσε Δημοτικός Γραμματέας στο Δήμο Λευκωσίας και διαχειρίστηκε χρηματοδοτικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Υπήρξε αξιωματούχος και Βουλευτής του ΔΗΚΟ. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλος άλλων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Είναι Πρόεδρος του ΔΣ του αθλητικού σωματείου «Αχιλλέας Καϊμακλίου».

Τον Ιούλιο του 2020 αποχώρησε από το ΔΗΚΟ λόγω πολιτικών διαφωνιών και ίδρυσε μαζί με άλλα στελέχη, την πολιτική πλατφόρμα «Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων».

Είναι παντρεμένος με την Θεοδώρα Μιχαήλ, από την Αμμόχωστο και έχουν τρία παιδιά.

Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Στη θέση του υπουργού Υγείας διορίζεται ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου Masters στη Νομική. Το 2003 αναγορεύτηκε σε Barrister από το Gray’s Inn. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης Ηνωμένου Βασιλείου.

Εντάχθηκε στο Κυπριακό Δικηγορικό Σώμα το 2004 και έκτοτε ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στην δικηγορική Εταιρεία των κ.κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., στη Λεμεσό. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (BAR COUNCIL) και του Συλλόγου Δικηγόρων Προσωπικών Τραυματισμών του Ηνωμένου Βασιλείου (APIL). Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού για 2 συνεχόμενες θητείες.

Ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες έχει αναπτύξει έντονη πολιτική και κομματική δράση, αρχικά ως Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού (2005-2008) και στη συνέχεια ως Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού (2008-2011). Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ (2005-2011) και τον Μάρτιο του 2009 εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον Φεβρουάριο του 2014 επανεξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος και εξελέγη στην Επαρχιακή Επιτροπή ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού, και στις δύο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης.

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2011 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λεμεσού, θέση στην οποία επανεξελέγη το 2016. Διετέλεσε Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ. Τον Ιούνιο του 2021 εξελέγη Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεμεσού και τον Ιούλιο του 2021 εξελέγη Αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Είναι νυμφευμένος με την Στάλω Κοκκονή με την οποία έχουν αποκτήσει δύο θυγατέρες, την Μαρία και την Στυλιάνα-Αγάπη.

Κωνσταντίνος Φυτιρής

Στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Ο Κωνσταντίνος Φυτιρής γεννήθηκε στο Παραλίμνι στις 28 Δεκεμβρίου 1960. Σπούδασε στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Εθνική Φρουρά έκανε και σπουδές Πολιτικού Μηχανικού. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για 40 έτη σε διάφορες καίριες θέσεις. Αφυπηρέτησε από την Εθνική Φρουρά το 2018 με τον Βαθμό του Υποναυάρχου και τον Ιανουάριο 2019 ανέλαβε Διευθυντής της νέας Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα

Στη θέση της υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, είναι μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή.

Πραγματοποίησε τις βασικές της σπουδές (Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ (Berkeley) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στη Φυσική Αγωγή. Απέκτησε τον τίτλο Master of Arts (MA) στη Φυσική Αγωγή από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico μετά διακρίσεως. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας, ολοκλήρωσε με Άριστα τη διδακτορική της διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διακεκριμένη και πολυετή ανάμειξη σε θέματα που σχετίζονται με τον Ολυμπισμό, την Ολυμπιακή Παιδεία και τη Διοίκηση Αθλητισμού, με μακροχρόνια εθελοντική προσφορά και συμμετοχή σε σημαντικές επιτροπές της Κύπρου και του εξωτερικού.

Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC), Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών (EOA), Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) και Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Διεθνούς Ομοσπονδιας Αθλητιατρικής (FIMS).

Είναι Κοσμήτορας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής, και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

Διετέλεσε Μέλος και Πρόεδρος του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Είναι Μέλος της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών (ΠΣΦΝ).