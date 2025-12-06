Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: «Αφετηρία επανέναρξης διαλόγου η συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η κοινή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου θα αποτελέσει το αποφασιστικό πρώτο βήμα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει αμέσως μετά το Εθνικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των επαφών.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τη χαρακτήρισε «πολύ καλή και εποικοδομητική». Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει τόσο ζητήματα ουσίας που αφορούν τον στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όσο και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά τις δύο πολυμερείς.

Κεντρικό σημείο των επαφών αποτέλεσε η επικείμενη κοινή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, με τον Εκπρόσωπο να σημειώνει ότι η Λευκωσία προσβλέπει στο να λειτουργήσει ως αφετηρία για την επανέναρξη των συνομιλιών. Είπε ακόμα ότι την ίδια ημέρα θα βρίσκεται στην Κύπρο και ο Ευρωπαίος απεσταλμένος Γιοχάνες Χαν, γεγονός που ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε «ευτυχή συγκυρία» λόγω της σημασίας της ευρωπαϊκής διάστασης στο Κυπριακό.

Εθνικό Συμβούλιο την Παρασκευή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την Παρασκευή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, ώστε να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των επαφών, είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο κ. Λετυμπιώτης.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι η προετοιμασία της πολυμερούς είναι ο στόχος της επίσκεψης της κυρίας Ολγκίν.

«Αμέσως μετά τη χώρα μας θα επισκεφθεί Αθήνα και Άγκυρα, θα έχει συνάντηση και με τον κύριο Χαν κατά την παραμονή τους εδώ, και ακολούθως θα επισκεφθεί Αθήνα και Άγκυρα για επαφές και στο πλαίσιο αυτών των επαφών, στόχος είναι ο καθορισμός της ημερομηνίας για τη σύγκληση της πολυμερούς», ανέφερε.

Επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση θεωρεί πως η πολυμερής πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς η σύνθεσή της είναι αυτή που επιτρέπει –και ουσιαστικά επιβάλλει– τη συζήτηση επί της ουσίας, με αποκλειστικό στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν.

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος είναι πλήρως προετοιμασμένος και διαθέτει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων σημείων της πρότασης Έρχιουρμαν. Πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις αυτές θα γίνουν την Πέμπτη ενώπιον της κ. Ολγκίν τονίζοντας ότι ο στόχος παραμένει «η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, στο Κραν Μοντανά».

Σε ερώτηση αν έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις ενόψει της συνάντησης της Πέμπτης, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι υπήρξε «πολύ συγκεκριμένη συζήτηση» τόσο για την ουσία του στόχου της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων όσο και για την προετοιμασία της πολυμερούς διάσκεψης, την οποία ο ΓΓ του ΟΗΕ επιδιώκει να συγκαλέσει, αλλά και για τη συζήτηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ερωτηθείς για την αισιοδοξία της απεσταλμένης του ΓΓ, σημείωσε ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει τους λόγους, αλλά «ελπίζουμε αυτή η αισιοδοξία να μετατραπεί σε ουσία στο τραπέζι του διαλόγου και αυτό να γίνει τραπέζι διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό».

Τόνισε επίσης ότι η παραμονή της κ. Ολγκίν στην Κύπρο για αρκετές ημέρες δημιουργεί περιθώρια σημαντικών επαφών, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία του κ.Χαν στο νησί ως «σημαντική ευκαιρία». Για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τον Πρόεδρο πριν την 11η Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι δεν έχει καθοριστεί κάτι, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα της αξιωματούχου θα ανακοινωθεί από τον ΟΗΕ.

Σε σχέση με τις θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, συμπεριλαμβανομένων των δέκα σημείων του κ. Έρχιουρμαν, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «όλα έχουν μελετηθεί», αλλά οι συζητήσεις δεν μπορούν να διεξάγονται δημόσια. «Για να είναι εποικοδομητικές και αποτελεσματικές, θα γίνουν ενώπιον της κ. Ολγκίν την Πέμπτη», σημείωσε.

Τέλος, για τις χθεσινές δηλώσεις της κ. Ολγκίν που προκάλεσαν αντιδράσεις κάνοντας λόγο για «τουρκική πλευρά» στα κατεχόμενα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «λεκτικά ατοπήματα δεν μπορούν να θεωρούνται θέσεις» και ότι οι πάγιες θέσεις του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας είναι ξεκάθαρες. «Αντιλαμβάνεστε την ευαισθησία του θέματος και τους λεπτούς χειρισμούς που απαιτούνται», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ