Χτύπησε την Κύπρο η κακοκαιρία «Byron»: Καταιγίδες, ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι και υδροστρόβιλος (βίντεο)

Η κακοκαιρία με την ονομασία Byron χτύπησε την Κύπρο, φέρνοντας καταιγίδες, βροχές, χαλάζι και ανεμοστρόβιλους που σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Λίγο πριν το μεσημέρι, ο ουρανός σκοτείνιασε σε πολλές περιοχές του νησιού και άρχισαν να σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το kitasweather, έντονες καταιγίδες με ισχυρή βροχόπτωση βρίσκονται σε εξέλιξη στα νοτιοανατολικά με επέκταση προς νότια τμήματα του εσωτερικού αυτή την ώρα. Η βροχόπτωση στον Κόρνο και περιοχή Κακορατζιάς φτάνει τα 13.8 και 9.0 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα μέσα σε μόλις ένα 10λεπτο. Επηρεάζεται τμηματικά και ο αυτοκινητόδρομος για αυτό δείξτε προσοχή όσοι κινείστε στο οδικό δίκτυο. Τα φαινόμενα επεκτείνονται σταδιακά ανατολικότερα.

Κίτρινη προειδοποίηση

Σε ισχύ τέθηκε η κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Σάββατο η Μετεωρολογική Υπηρεσία για καταιγίδες, με έντονα καιρικά φαινόμενα να παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

Η κίτρινη προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ από τις 12:00 μέχρι τις 18:30 και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή, κυρίως στα ανατολικά.

Η ένταση της βροχής πιθανόν να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Έντονες βροχές στη Λάρνακα

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται στη Λάρνακα με τους κατοίκους της πόλης να αναρτούν βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ανεμοστρόβιλος στην Τάλα

Χθες, ανεμοστρόβιλος στην Τάλα ξερίζωσε τουλάχιστον δέκα δέντρα και προκάλεσε υλικές ζημιές. Σε μια περίπτωση πήραν φωτιά τα καλώδια της ΑΗΚ και υπήρξε διακοπή ρεύματος για δύο ώρες.

Υδροστρόβιλος στην Πάφο

Πολίτες ανάρτησαν βίντεο με τον υδροστρόβιλο που σχηματίστηκε στη θάλασσα της Πάφου.