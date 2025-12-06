Κανονικά διεξάγεται η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας μετά από τροχαία σύγκρουση

Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε πριν από λίγο στον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος του Κόρνου, στην οποία εμπλέκονται τρία οχήματα, συνεπεία της οποίας προηγουμένως είχει κλείσει η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου. Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση, καθώς επίσης και έντονη βροχόπτωση.

Μέλη της Αστυνομίας, βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετεύεται μέσω της δεξιά λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, να κινούνται με ασφαλή χαμηλή ταχύτητα, να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Άνοιξε η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου αφού τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν από τον δρόμο.

Η τροχαία κίνηση διεξάγεται πλέον ομαλά.