Ανασχηματισμός Υπουργικού Συμβουλίου: Η ΕΔΕΚ κατέβασε τα λάβαρα και τελικά ζητά συνάντηση με τον Πρόεδρο

Στη διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το θέμα της σχέσης της ΕΔΕΚ με την Κυβέρνηση.

Να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, εξουσιοδότησαν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Αναστασίου, ώστε να επαναξιολογηθεί η σχέση του κινήματος με την Κυβέρνηση. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο συνήλθε το πρωί στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη διάρκεια της συνεδρίας, τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ, αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το θέμα της σχέσης της ΕΔΕΚ με την Κυβέρνηση, μετά από τον πρόσφατο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται, θεωρείται από τα μέλη του κόμματος ότι η σχέση των δύο δεν συνδέεται με την αριθμητική συμμετοχή της ΕΔΕΚ στην Κυβέρνηση.

«Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με θέμα την επαναξιολόγηση της σχέσης της ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση, η οποία δεν συνδέεται με την αριθμητική συμμετοχή της  ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση» καταλήγει η ανακοίνωση.

