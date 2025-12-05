Αναβρασμός στην ΕΔΕΚ μετά τον ανασχηματισμό: Ενίσχυσε μόνο ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ και «έβαλε το ΕΛΑΜ στο Υπουργικό από την πίσω πόρτα»

Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί στην ΕΔΕΚ μετά την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου, ενισχύοντας τη θέση του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ στο κυβερνητικό σχήμα με δύο υπουργούς αντίστοιχα, αφήνοντας τους Σοσιαλιστές με ένα υπουργό.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι προκλήθηκαν σοβαρές αντιδράσεις εντός της ΕΔΕΚ και πλέον ενισχύεται η σχολή σκέψης που ζητά την αποχώρηση από τη συγκυβέρνηση. Η απόφαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να ανταμείψει τα δύο από τρία κόμματα της συγκυβέρνησης, αφήνοντας την ΕΔΕΚ με μόνο έναν υπουργό ενόψει βουλευτικών εκλογών, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την ηγεσία του κόμματος, η οποία θα πρέπει να εξηγήσει στα μέλη των συλλογικών οργάνων τους λόγους για τους οποίους πρέπει η παράταξη να παραμένει μέρος της συγκυβέρνησης.

Από τον σημερινό ανασχηματισμό βγαίνει ενισχυμένο το ΔΗΚΟ με δύο αντιπροέδρους του κόμματος σε υπουργεία. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Μιχάλης Δαμιανού μετακινείται από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενώ διορίζεται υπουργός Υγείας ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Ενισχύεται η θέση και της ΔΗΠΑ, η οποία αποκτά πλέον δύο υπουργούς στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Παραμένει ο Βασίλης Πάλμας υπουργός Άμυνας, ενώ διορίζεται ο Μαρίνος Μουσιούττας υπουργός Εργασίας.

Πάντως στέλεχος της ΕΔΕΚ δήλωσε στον «Π» ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να βάλει το ΕΛΑΜ στην κυβέρνηση από την πίσω πόρτα, διορίζοντας Κωνσταντίνο Φυτιρή υπουργό Δικαιοσύνης.

Έκτακτη σύγκληση Πολιτικού Γραφείου

Η ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ότι συγκαλείται εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο, προκειμένου να συζητηθεί η αναθεώρηση της σχέσης του κόμματος με την κυβέρνηση.

"Ο σημερινός ανασχηματισμός προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ. Η μέχρι τώρα ειλικρινής προσπάθεια της ΕΔΕΚ να συμβάλει με προτάσεις και θέσεις στην επιτυχία του έργου της κυβέρνησης και η ανιδιοτελής συμπεριφορά της, φαίνεται πως δεν εκτιμήθηκαν. Πέραν τούτου, η υποτυπώδης ενημέρωση δεικνύει ελλιπή σεβασμό προς την ΕΔΕΚ", αναφέρεται στην ανακοίνωση.