Τ/κ Τύπος: Αυτό είναι το νέο «πρωτόκολλο» Τουρκίας – ψευδοκράτους, σύμφωνα με τον Ουστέλ

Το νέο «πρωτόκολλο οικονομικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας» του 2026, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί τον Φεβρουάριο, συζήτησαν στην Άγκυρα με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, επιστρέφοντας χθες βράδυ μαζί με τους άλλος δύο «κυβερνητικούς εταίρους», Φικρί Ατάογλο, Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και Ερχάν Αριλί, πρόεδρο το Κόμματος Αναγέννησης, από την Τορκία.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι το νέο "πρωτόκολλο" θα περιλαμβάνει δάνεια, επιχορηγήσεις και κίνητρα για τους παραγωγικούς τομείς, ιδίως τον κατασκευαστικό τομέα, πακέτα στήριξης για γυναίκες, νέους, βιομηχάνους και τον τουριστικό τομέα, κίνητρα για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις υποδομές. Δήλωσε επίσης ότι το "πρωτόκολλο" περιλαμβάνει δύο μεγάλα έργα που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή ζωή του κόσμου και θα ανακοινωθούν και θα υλοποιηθούν τη νέα χρονιά.

Θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Τουρκία με αποφασιστικό τρόπο, είπε, και χαρακτήρισε την συνάντησή με τον κ. Γιλμάζ πολύ επωφελή και ειλικρινή.

«Η παρουσία από το 1571 των προγόνων μας στο νησί έχει στοχοποιηθεί», υποστήριξε, λέγοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ομάδες σήμερα που δεν θέλουν ο τουρκοκυπριακός «λαός» να έχει ίσα δικαιώματα. Η ε/κ-ελληνική πλευρά βλέπει την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Τουρκίας και τουρκοκυπριακού «λαού» ως «απειλή», συνέχισε. «Εμείς, από την άλλη πλευρά, θα συνεχίσουμε να είμαστε σθεναρά αλληλέγγυοι με την μητέρα πατρίδα μας, την Τουρκία», ανέφερε.

Ο Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε, επίσης, ότι έχει συμφωνηθεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση χρόνιων ενεργειακών προβλημάτων, λέγοντας ότι οι ρυθμίσεις που θα γίνουν θα παρέχουν μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ηλεκτρικής ενέργειας και θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο. «Ο Ιανουάριος του 2026 θα αποτελέσει ένα ιστορικό σημείο καμπής στην επίλυση των ενεργειακών μας προβλημάτων», ανέφερε.

Η "Αβρούπα" με τίτλο «Τί ζήτησε από τον διοικητή;» αναφέρεται στη συνάντηση των τριών «κυβερνητικών εταίρων» στην Άγκυρα με τον Τζεβντέτ Γιλμάζ και γράφει ότι η Τουρκία, που είναι ευαίσθητη σε κάποια θέματα όπως η παραχώρηση του «τμήματος τηλεπικοινωνιών» στην Türk Telecom, το θέμα της μαντίλας στα σχολεία, η θρησκευτική εκπαίδευση, η μεταφορά μαύρου χρήματος και στοχεύει στο να συνεννοηθεί γι’ αυτά με την «κυβέρνηση» Ουστέλ, δεν βλέπει ζεστά το θέμα διεξαγωγής πρόωρων «βουλευτικών» τώρα.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι πηγές της εφημερίδας επιβεβαιώνουν ότι πριν τη μετάβαση στην Άγκυρα, ο κ. Ουστέλ είχε συνάντηση με τους διοικητές των «δυνάμεων ασφαλείας» στα κατεχόμενα. Λέγεται, προστίθεται, ότι ο Ουστέλ ζήτησε από τους διοικητές να σταματήσουν οι έρευνες που γίνονται για υψηλόβαθμα «κυβερνητικά» στελέχη που βρίσκονται κοντά του, εννοώντας τον «πρόεδρο της επιτροπής κεντρικών προσφορών» και τον «υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ» που είναι υπό κράτηση για ρουσφέτι, κατάχρηση εξουσίας, και ο δεύτερος και για παράνομη κατοχή οπλισμού.

Η "Αβρούπα" γράφει, επίσης, ότι ήταν ο Ουνάλ Ουστέλ ζήτησε την συνάντηση με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Γιλμάζ στην Άγκυρα και μετέφερε και σ’ εκείνον το ίδιο αίτημα, να σταματήσουν οι έρευνες για στενούς του συνεργάτες υψηλόβαθμα «κυβερνητικά» στελέχη.

