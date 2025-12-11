«Δεν δεχόμαστε μαθήματα οικονομίας από ΑΚΕΛ»: Σκληρή απάντηση ΔΗΣΥ για φορολογική μεταρρύθμιση

«Εργαστήκαμε για να πετύχουμε ένα πραγματικά θετικό αποτέλεσμα για τους συμπολίτες μας, για τους εργαζόμενους, τις κυπριακές επιχειρήσεις και για την οικονομία στο σύνολό της», αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ ως απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Προσθέτει δε ότι «καμία νέα φορολογία δεν θα αποδεχτούμε γιατί επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον και άμεσα ή έμμεσα θα την πληρώσουν οι πολίτες».

«Με την οικονομία δεν παίζουμε», συμπληρώνει ο ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι «μαθήματα οικονομίας από αυτούς που κατάστρεψαν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, δεν δεχόμαστε».

Το ΑΚΕΛ, αφού πρώτα επέλεξε τον γνωστό λαϊκίστικο δρόμο και τον μονίμως διχαστικό του λόγο, σήμερα ζητά τα ρέστα για τη συναινετική πορεία που ακολούθησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ που καταθέτει προτάσεις απλά γιατί εξυπηρετούν το προεκλογικό του αφήγημα, εμείς εργαστήκαμε για να πετύχουμε ένα πραγματικά θετικό αποτέλεσμα για τους συμπολίτες μας, για τους εργαζόμενους, τις κυπριακές επιχειρήσεις και για την οικονομία στο σύνολό της.

Με τις τροπολογίες μας στηρίζουμε αποφασιστικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, τα νεαρά ζευγάρια και την επιχειρηματικότητα.

Καμία νέα φορολογία δεν θα αποδεχτούμε. Γιατί επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον και άμεσα ή έμμεσα θα την πληρώσουν οι πολίτες.

Με την οικονομία δεν παίζουμε. Μαθήματα οικονομίας από αυτούς που κατάστρεψαν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, δεν δεχόμαστε.