Aποχαιρετιστήρια συνάντηση ΠτΒ με Ύπατη Αρμοστή Αυστραλίας

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε την Πέμπτη την Ύπατη Αρμοστή της Αυστραλίας Fiona McKergow με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας της στην Κύπρο. Αναφορές έγιναν στο Κυπριακό, την Προεδρία της ΕΕ και την συνεργασία Βουλής και Υπάτης Αρμοστείας.

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε ευχαριστίες για την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Βουλής και της Ύπατης Αρμοστείας στη διάρκεια της θητείας της κ. McKergow και για την ενεργό συμβολή της στην περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και στην ανάδειξη του αυστραλιανού πολιτισμού και των τεχνών στην Κύπρο, μέσω της στήριξης πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασιών.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή της για τη σταθερή θέση αρχών και τη διαχρονική στήριξη της Αυστραλίας στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ελπίδα να ανοίξει σύντομα ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, προς επίτευξη λύσης που θα επανενώσει την Κύπρο και η οποία, όπως επισήμανε, ενδεχομένως να αποτελέσει καταλύτη για την επικράτηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι η ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη του σταθεροποιητικού ρόλου της Κύπρου στην ταραχώδη αυτή περιοχή.

Η Ύπατη Αρμοστής της Αυστραλίας επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της χώρας της στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η κ. McKergow εξήρε τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί η Κύπρος με τις γειτονικές της χώρες και τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, ως πυλώνας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις προκλήσεις για τη δημοκρατία, όπως οι ακραίες ιδεολογίες και η ρητορική μίσους, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στην ανάγκη προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.