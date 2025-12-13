Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 16 οι συλληφθέντες – Χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού και λίρες

Τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία για σχεδόν έξι χρόνια εισέπραττε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους άνω των 1,7 εκατ. ευρώ, περιγράφει σε ανακοίνωσή του το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε συστηματικά το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις και λαμβάνοντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δε δικαιούνταν.

Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με τη συμμετοχή ειδικών υπηρεσιών της ΕΛΑΣ και ομάδων ΟΠΚΕ, που εξάρθρωσε το κύκλωμα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 16 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 πρόσωπα, ενώ ένα ακόμη μέλος της ομάδας έχει αποβιώσει το 2024. Η υπόθεση ερευνάται μετά από εισαγγελική παραγγελία και αφορά παράνομες ενέργειες που ξεκινούν από το 2019 και συνεχίζονταν έως σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία και τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα είχε δομημένη οργάνωση, σαφή ιεραρχία και κατανεμημένους ρόλους, ενώ δρούσε σε όλη τη χώρα με στόχο την παράνομη είσπραξη χρημάτων μέσω κακουργηματικών απατών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων

Στις ψευδείς αιτήσεις που υπέβαλλαν, τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στους φερόμενους ως δικαιούχους, αλλά σε ηγετικά ή βασικά στελέχη της οργάνωσης. Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτο ή μερικώς ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο, προκειμένου να αυξάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση ορισμένων μελών, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα. Στην οργάνωση συμμετείχαν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για την περίοδο 2019–2025. Την ίδια στιγμή, άτομα με λογιστικές γνώσεις διευκόλυναν τη χρηματοοικονομική διαχείριση της παράνομης δραστηριότητας.

Από την έρευνα εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους οι δικαιούχοι ήταν διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που υπέβαλαν τις αιτήσεις επιδότησης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και λογαριασμός αποβιώσαντος, στον οποίο καταγράφηκε οικονομική δραστηριότητα ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, λογιστικό γραφείο και οχήματα, οι Αρχές κατέσχεσαν 35.750 ευρώ, μία ράβδο χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές, μία ταμπλέτα και μία φορητή μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

Πηγή: Lifo.gr