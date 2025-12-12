Αννίτα Δημητρίου: «Στα θετικά το κοινό ανακοινωθέν της τριμερής για το Κυπριακό»

Στα θετικά σημειώνουν το κοινό ανακοινωθέν μετά την χθεσινή τριμερή συνάντηση και ειδικά την αναφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο με βάση τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, δήλωσε η Πρόεδρος της Bουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Μιλώντας μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, την οποία χαρακτήρισε παραγωγική η κ. Δημητρίου είπε ότι είναι και ευθύνη των κομμάτων να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αρθεί το αδιέξοδο, «να περάσουμε στην ουσία του Κυπριακού και να μην εξαντλείται η συζήτηση στα ΜΟΕ».

Θέλησε, είπε, να διαβεβαιώσει ότι ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει τις προσπάθειες προς την ορθή κατεύθυνση.

«Τώρα απαιτείται απ’ όλους, κατανόηση της κρισιμότητας και βεβαίως παράλληλα μη μονοθεματική αντιμετώπιση – ανάλυση, αφού ως συζητήθηκε το Κυπριακό επηρεάζει κι επηρεάζεται από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις», σημείωσε.

Τόνισε, συνέχισε, εκ νέου την αναγκαιότητα άρρηκτης σχέσης και συνεννόησης με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και την σημαντικότητα του ρόλου της ΕΕ. Ενημέρωσε και η ίδια, είπε, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν.

