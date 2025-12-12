Ανησυχίες Προέδρου ΕΔΕΚ για προσπάθεια Έρχιουρμαν να συνδέσει εκ περιτροπής με πολιτική ισότητα

Τις ανησυχίες της ΕΔΕΚ «για την εμφανή προσπάθεια του κατοχικού ηγέτη να συνδέσει την εκ περιτροπής Προεδρία με την πολιτική ισότητα», εξέφρασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Αναστασίου είπε ακόμη ότι η ΕΔΕΚ διατύπωσε τις διαφωνίες της «με τις προϋποθέσεις και τα λεγόμενα μέτρα του κ. Έρχιουρμαν».

«Τονίσαμε ότι στη λύση του Κυπριακού θα πρέπει να εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς πρωτογενές δίκαιο, και να κατοχυρώνονται οι τέσσερεις βασικές ελευθερίες της ΕΕ, δηλαδή η διακίνηση, εγκατάσταση, περιουσία και εργασία», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Αναστασίου είπε ότι η ΕΔΕΚ εισηγήθηκε «το πιο δίκαιο, το πιο λογικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δηλαδή, όπως είπε, «την ανάληψη της διοίκησης της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου από τα Ηνωμένα Έθνη και την επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της όπως προνοούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, 550 και 789».

Πηγή: ΚΥΠΕ