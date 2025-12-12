Αρκούντως σημαντικό το αποτέλεσμα της συνάντησης ΠτΔ - Έρχιουρμαν, λέει ο Μάριος Καρογιάν

Αρκούντως σημαντικό βρίσκει ότι ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, ο οποίος προειδοποίησε επίσης κατά προώρων ενθουσιασμών αλλά και πρώιμων απογοητεύσεων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό ο κ. Καρογιάν είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε «μια ενδελεχή ενημέρωση για τις επαφές, τις συναντήσεις, τις εκτιμήσεις του σε ότι αφορά την συνάντησή του με τον κ. Έρχιουρμαν στην παρουσία της κ. Ολγκίν».

«Θέση και άποψή μας είναι ότι όντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία», ανέφερε ο κ. Καρογιάν. Βεβαίως, πρόσθεσε, «πολλά πράγματα γίνονται χωρίς τυμπανοκρουσίας και το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε θεωρώ ότι είναι αρκούντως σημαντικό σε μια περίοδο διεθνή που δεν είναι εύκολη».

Αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ στο κείμενο εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, «το δόγμα τους το καινούριο που θεωρεί την ΕΕ ως ανταγωνιστή και όχι ως συνεταίρο ή συνεργάτη όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως θεωρείτο ότι ήταν ο πιο στενός τους συνεργάτης στη Δύση».

«Αλλάζουν πράγματα με μεγάλους ρυθμούς, με μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται – αυτή ήταν και η άποψή μας – μια αυστηρή, προσεχτική ανάλυση των δεδομένων για να μην υπάρξουν λάθη» είπε.

«Οφείλουμε λοιπόν να καταγράψουμε στα θετικά ότι για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2020 σε κοινό ανακοινωθέν γίνεται αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας με την σύμφωνο γνώμη και των δύο πλευρών», ανέφερε.

Αυτό, σημείωσε ο κ. Καρογιάν, «είναι πάρα πολύ σημαντικό αν λάβει κανείς υπόψη τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις της Άγκυρας και του κ. Τατάρ την προηγούμενη περίοδο». Είναι, είπε, «μια πρώτη κίνηση».

Αναφερόμενος στα ΜΟΕ, Πρόεδρος της ΔΗΠΑ είπε ότι ο Πρόεδρος «και σε αυτό το θέμα ήταν πολύ τεκμηριωμένος και πάρα πολύ αποτελεσματικός». «Έδωσε το στίγμα των προθέσεων της δικής μας πλευράς. Έδωσε με σαφήνεια την προσέγγισή μας σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα των ΜΟΕ», σημείωσε.

Εμείς, ανέφερε ο κ. Καρογιάν, «τοποθετηθήκαμε ότι τα ΜΟΕ έχουν την αξία τους αλλά δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο της λύσης του Κυπριακού», σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη λύση και στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Συνήθως, συνέχισε, «εδώ στην Κύπρο εύκολα συναρπαζόμαστε από εικόνες, από μηνύματα, από ενθουσιασμούς». «Θέση μας λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πρόωρους ενθουσιασμούς αλλά ούτε και βέβαια να έχουμε πρώιμες απογοητεύσεις», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ