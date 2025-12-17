Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις Βρυξέλλες ο Χριστοδουλίδης για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις Συνόδους Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας, απόψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Αύριο, 18 Δεκεμβρίου, το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ). Ακολούθως θα έχει την καθιερωμένη πλέον συνάντηση με αριθμό άλλων Ευρωπαίων ηγετών, με κύριο θέμα συζήτησης το Μεταναστευτικό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο περιθώριο των οποίων θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του και με τους θεσμούς, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με θέμα τη Διεύρυνση. Στη συνέχεια, ηγέτες θα συζητήσουν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ οι ηγέτες των κρατών μελών θα έχουν δείπνο εργασίας, κατά το οποίο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη Γεωοικονομία και την Ανταγωνιστικότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα συνοδεύεται στις Βρυξέλλες από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλο, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Νεκτάριο Σωτηρίου, και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο στις 19 Δεκεμβρίου.

