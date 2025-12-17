Φουρλάς - Γεωργίου: Ζητούν ουσιαστική παρέμβαση της Κομισιόν για τους δύο Ε/κ στο Τρίκωμο

Η ΕΕ επιδεικνύει μια επικίνδυνη επιλεκτική ευαισθησία ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για την προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης–19ης Δεκεμβρίου 2025, ιδίως για την ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας, τις διατλαντικές σχέσεις και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Η αλήθεια είπε από το βήμα της Ολομέλειας, «είναι άβολη, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια δεν αντιμετωπίζει ιδίες καταστάσεις με τον ίδιο τρόπο».

Την ίδια ώρα που υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα τρίτων χωρών και καλά κάνουμε είπε, ξεχνούμε με ένα κράτος μέλος μας, την Κυπριακή Δημοκρατία, που εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες παραμένει υπό τουρκική κατοχή. Ξεχνάμε, τόνισε ο Λουκάς Φουρλάς, ότι η Τουρκία κρατά εδώ και πέντε μήνες παράνομα στα κατεχόμενα δύο Ελληνοκύπριους, ως αντίποινα για την καταδίκη σφετεριστών περιουσίων μας. «Ξεχνάμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο απαιτήσαμε με ψήφισμα την άμεση απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων. Καμία συμμόρφωση από την Τουρκία» συμπλήρωσε.

Στη συνεχιζόμενη αυθαίρετη κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα και την υποχρέωση άμεσης παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται σε ερώτηση και ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γιώργου Γεωργίου.

Στην παρέμβαση του αναδεικνύει τη σοβαρή και συνεχιζόμενη υπόθεση αυθαίρετης κράτησης δύο Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζητεί την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση της Επιτροπής.

Στην ερώτηση του ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ καταγγέλλει ότι παρά τη σωρεία παρεμβάσεων που προηγήθηκαν και σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι δύο Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι κατηγορούνται με το πρόσχημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, εξακολουθούν να τελούν υπό καθεστώς αυθαίρετων περιοριστικών όρων. Η υπόθεσή τους σημειώνει, κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αντιμετωπίζουν τεκμηριωμένα προβλήματα υγείας και παραμένουν εγκλωβισμένοι, χωρίς ελεύθερη μετακίνηση και χωρίς εγγυημένη πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.