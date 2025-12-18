Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με επιστολή της προς τον Μάνφρεντ Βέμπερ η Αννίτα Δημητρίου ζητά στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην επιστολή, υπογραμμίζεται ότι η στήριξη της αγροτικής οικονομίας αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διατροφική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα σε κράτη-μέλη που πλήττονται από παρατεταμένες ξηρασίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τη θέση ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μέσω επιστολής που απέστειλε σήμερα η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, προς τον Πρόεδρο και τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι Κύπριοι γεωργοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας αλλά και της αδράνειας του κράτους στην αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης, θα πρέπει να στηριχθούν αποφασιστικά από την κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνεται, η έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου είναι απαραίτητη, ώστε να αποτραπεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

