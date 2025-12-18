Το παρκάρισμα της χρονιάς έγινε στην Κηφισίας -Έγινε viral το αυτοκίνητο που σήκωσαν με ιμάντες

Μπορεί η παράνομη στάθμευση να συγκαταλέγεται στις παραβάσεις του ΚΟΚ που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα και τσουχτερά πρόστιμα, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μια μερίδα οδηγών που δείχνει πλήρη αδιαφορία για τους κανόνες, συνεχίζοντας πρακτικές που όχι μόνο παραβιάζουν τη νομοθεσία, αλλά συχνά στερούνται και στοιχειώδους λογικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε σε χώρο πολυκαταστήματος επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Μαρουσίου, όπου ηλικιωμένη οδηγός κατέβηκε με το αυτοκίνητό της τις σκάλες του εμπορικού κέντρου και το «πάρκαρε» κυριολεκτικά στην πλατεία του ισογείου, προκειμένου να προλάβει ραντεβού σε κέντρο ευεξίας.

Φυσικά, το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη τόσο των περαστικών όσο και των οδηγών που κινούνταν στο σημείο, ενώ για την απομάκρυνσή του οχήματος από το σημείο, η οδηγός χρειάστηκε να καλέσει... γερανό. Μάλιστα, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου, ο γερανός αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ιμάντες, καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα ρυμούλκησης με άλλο τρόπο.

Φυσικά, τα συγκεκριμένα πλάνα έκαναν άμεσα τον γύρο του διαδικτύου και έγιναν viral, προκαλώντας πληθώρα αντιδράσεων από τους χρήστες. Πολλοί προσέγγισαν το θέμα με χιουμοριστική διάθεση, σχολιάζοντας πως θα ήθελαν να δουν και τη διαδικασία με την οποία το όχημα κατέβηκε τα σκαλιά για να παρκάρει, αν και το περιστατικό δεν αποτελεί εθνική πρωτοτυπία, καθώς κάτι αντίστοιχο είδαμε και πρόσφατα (δείτε το σχετικό βίντεο εδώ).

Άλλοι, ωστόσο, δήλωσαν αποσβολωμένοι και έντονα ενοχλημένοι από τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης οδηγού, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια υπερβολική εκδοχή της νοοτροπίας «παρκάρω όπου θέλω», που εξακολουθεί να έχουν πολλοί οδηγοί στους ελληνικούς δρόμους.

Σε κάθε περίπτωση, αν και δεν γνωρίζουμε αν το εν λόγω περιστατικό υπέπεσε στην προσοχή των αρχών, αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για την παράνομη στάθμευση, με τα πρόστιμα να μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

carandmotor.gr