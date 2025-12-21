«Στο ακουστικό για διευρυμένη η ε/κ πλευρά»: Ο Ε/Κ διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου στον «Π» για τις συνομιλίες, τα οδοφράγματα, τα ΜΟΕ και τις τεχνικές επιτροπές

Έτοιμη για τη διευρυμένη συνάντηση η ελληνοκυπριακή πλευρά, δηλώνει σε συνέντευξη του στον «Π» ο Ε/Κ διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου. Αναφέρεται στα ΜΟΕ που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων, και εξηγεί την πρόοδο που γίνεται στις τεχνικές επιτροπές. Ο κ. Μενελάου σημειώνει ότι υπάρχει μια μετατόπιση στη στάση της τ/κ πλευράς και τονίζει ότι αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση εκ μέρους της Τουρκίας, προκειμένου να γεφυρωθεί η απόσταση και να τοποθετηθεί το Κυπριακό στις σωστές ράγες. Έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις ή κάνουμε διαχείριση αδιεξόδου; Έχουμε εξελίξεις. Έχουμε ένα διαφορετικό σκηνικό μετά την αλλαγή στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις 19 Οκτωβρίου. Έχουν ήδη γίνει δύο συναντήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, στην παρουσία και της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η δεύτερη συνάντηση, έδωσε τη δυνατότητα, και αυτή ήταν η δική μας επιδίωξη, να ξεκινήσει μία συζήτηση για την ουσία, που είναι το ζητούμενο τώρα. Στο πλαίσιο αυτού του νέου σκηνικού, η συζήτηση μετατοπίζεται από εκείνο το οποίο υπήρχε προηγουμένως και αφορούσε κυρίως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί είχαμε το ανυπέρβλητο εμπόδιο της προηγούμενης θέσης της τουρκοκυπριακής πλευράς για δύο κράτη. Η συζήτηση μετατοπίζεται τώρα στην ουσία, δηλαδή στην επανέναρξη διαδικασίας συνομιλιών στο Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ι...

